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ЛДПБ и Коммунистическая партия Беларуси успешно прошли перерегистрацию в Минюсте

23 июня 2023 08:15
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Новости Беларуси. Соответствуют всем требованиям обновленного законодательства. Еще два политических объединения Беларуси успешно прошли процедуру перерегистрации. Речь о Либерально-демократической и Коммунистической партиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония вручения свидетельств состоялась в Министерстве юстиции. Документы лидерам партий вручил лично Сергей Хоменко.

ЛДПБ и Коммунистическая партия Беларуси успешно прошли перерегистрацию в Минюсте-1

Этому шагу предшествовала серьезная подготовка. Прошли съезды, на которых утвердили новые уставы, корректировке подверглись и другие внутрипартийные документы. Оба объединения успешно справились с модернизацией и теперь готовы плодотворно трудиться в политическом поле страны.

ЛДПБ и Коммунистическая партия Беларуси успешно прошли перерегистрацию в Минюсте-4

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Для нас сегодня праздничный, торжественный день, потому что мы в очередной раз доказали значимость нашей партии, ее активную работу, многочисленность состава и то, что мы работаем в интересах нашего государства. Это и ответственный для нас старт, потому что мы, осуществляя свою деятельность в правовом поле, делаем большие шаги, чтобы обеспечить как внутри страны, так и за ее пределами равновесие, чтобы государство заботилось об интересах трудового народа. Чтобы мы развивались и сотрудничали с теми странами, которые поддерживают нашу страну. Эти направления для нас очень приоритетны.

ЛДПБ и Коммунистическая партия Беларуси успешно прошли перерегистрацию в Минюсте-7

Напомним, обновленный закон о деятельности политических партий вступил в силу в марте 2023 года. Его основные цели – создание равных условий для партийного строительства и устранение политически несостоятельных объединений. Сегодня в нашей стране зарегистрированы 16 партий, однако реально жизнеспособных значительно меньше. На данный момент свою политическую состоятельность подтвердили лишь три.

# Белорусские партии # общество # Сергей Хоменко # Алексей Сокол # Фотофакт

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