ЛДПБ и Коммунистическая партия Беларуси успешно прошли перерегистрацию в Минюсте

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Для нас сегодня праздничный, торжественный день, потому что мы в очередной раз доказали значимость нашей партии, ее активную работу, многочисленность состава и то, что мы работаем в интересах нашего государства. Это и ответственный для нас старт, потому что мы, осуществляя свою деятельность в правовом поле, делаем большие шаги, чтобы обеспечить как внутри страны, так и за ее пределами равновесие, чтобы государство заботилось об интересах трудового народа. Чтобы мы развивались и сотрудничали с теми странами, которые поддерживают нашу страну. Эти направления для нас очень приоритетны.