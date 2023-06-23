Гайдукевич: когда нас душат санкциями и угрожают терроризмом, все партии будут стоять рядом

Новости Беларуси. Соответствуют всем требованиям обновленного законодательства. Еще два политических объединения Беларуси успешно прошли процедуру перерегистрации. Речь о Либерально-демократической и Коммунистической партиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония вручения свидетельств состоялась в Министерстве юстиции. Документы лидерам партий вручил лично Сергей Хоменко.
Фото: Telegram-канал Олега Гайдукевича
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Все партии, сегодня их три, это реальные политические силы страны. И теперь это видят все. Поэтому это не только для нас исторический день, я и коммунистов поздравляю. Я рад, что зарегистрирована партия «Белая Русь». Мы реально теперь выстраиваем новую политическую систему. И еще один момент: несмотря на то, что партий будет несколько, мы не являемся и никогда не станем людьми, которые будут тянуть страну в разные стороны. У нас могут быть разные взгляды: у коммунистов свой, у «Белой Руси» свой, у Либерально-демократической партии свой – но мы будем вместе работать на укрепление страны. В нынешнее время, когда стране объявлена война, когда нас душат санкциями, угрожают терроризмом и экстремизмом, пытаются изнутри все взорвать, мы вообще будем стоять рядом. Все эти споры – потом, они сейчас неуместны.