Гайдукевич: когда нас душат санкциями и угрожают терроризмом, все партии будут стоять рядом

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Все партии, сегодня их три, это реальные политические силы страны. И теперь это видят все. Поэтому это не только для нас исторический день, я и коммунистов поздравляю. Я рад, что зарегистрирована партия «Белая Русь». Мы реально теперь выстраиваем новую политическую систему. И еще один момент: несмотря на то, что партий будет несколько, мы не являемся и никогда не станем людьми, которые будут тянуть страну в разные стороны. У нас могут быть разные взгляды: у коммунистов свой, у «Белой Руси» свой, у Либерально-демократической партии свой – но мы будем вместе работать на укрепление страны. В нынешнее время, когда стране объявлена война, когда нас душат санкциями, угрожают терроризмом и экстремизмом, пытаются изнутри все взорвать, мы вообще будем стоять рядом. Все эти споры – потом, они сейчас неуместны.