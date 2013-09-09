«Беларуськалий»: Мы встревожены ситуацией с «Уралкалием», но все будет хорошо

Новости Беларуси. Вчера в эфире нашего телеканала был специальный репортаж, посвященный жизни шахтерского города Березники в России. Напомним, что градообразующим предприятиям там является «Уралкалий». Частная компания одна из крупнейших в мире по добыче и поставке минеральных удобрений. Хотя, если исходить из того, что бросается в объектив телекамеры, складывается впечатление, что город Березники буквально уходит под землю. Огромные и глубокие «провалы», дома с трескающимися стенами — это данность для местных жителей. Чтобы узнать, как же обстоят дела в Солигорске, где градообразующим предприятием является государственный «Беларуськалий», съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ отправилась в столицу белорусских шахтеров.

Соль самого молодого города страны — в развитии. И, прежде всего, «Беларуськалия». Практически все, что добывается в шахтах, как говориться, идет в дело. И приносит городу и прежде всего стране не только деньги, но и престиж. Одно из направлений: модернизация производства. На него каждый год предприятие тратит 500 миллионов долларов. К примеру, склад, где хранится весь экспортный калий. Новый сортировочный кран здесь недавно. Такая техника позволила увеличить вместимость хранилища в два раза. А значит, если нужно, экспортировать из маленького Солигорска во весь мир больше и быстрее. Этот процесс не прекращается, кстати, ни на минуту. Планка экспорта на каждый день около 3 тысяч тонн готовой продукции.

Николай Занский, начальник отдела погрузок ОАО «Беларуськалий»:

Грузим на экспорт. Направление - Бангладеш. В данный момент нам дали грузить 3,5 тысячи концентрата. В среднем, если есть документы полностью, то можем отгрузить и 5 тысяч, и 6.

«Беларуськалий» производит больше сотни единиц продукции. В прошлом году здесь освоили выпуск НПК и гранулированных удобрений. В будущем — в планах — построить химический комбинат по производству едкого калия.

Александр Любушенко, заместитель главного инженера по технологии ОАО «Беларуськалий»:

Это одно из предприятий по совершенно новым технологиям, которые никогда нигде не функционировали - «Беларуськалий». Данное производство строится с помощью немецкой фирмы. Будет освоена технология нашими сотрудниками.

Кстати, предприятию удалось не только не сократить производство, но и увеличить штат. Недавно и День шахтера отпраздновали. К слову, всем работникам предприятия выплатили премии. Такая традиция здесь стала уже почти правилом. Да и сами работники такое внимание ценят.

Михаил Сечко, сотрудник ОАО «Беларуськалий»:

Никакого сокращения нет, предприятие работает стабильно. Все хорошо. Никаких проблем нет. Мы, конечно, встревожены ситуацией с «Уралкалием», но на род у нас - молодежь, все работают, все смотрят в будущее. Все буде хорошо.

Сейчас производство на «Беларуськалие» — почти безотходное. 87% того что добывают под землей используется. Показатель для такого вида производства — фантастический. Не приходиться тратиться и на сурикаты. Белорусский калий имеет природный красный цвет. Это гвоорит об элитности руды. Что соответственно сказывается на ее цене.

Иван Головатый, главный инженер ОАО «Беларуськалий»:

В дальнейшем мы прогнозируем рост калийного рынка и те посещения потребителей - европейских и китайских, говорят о том, что спрос на калий будет расти.

Солигорск — город, в котором население прирастает, а не сокращается. Новые социальные объекты появляются ежегодно. При финансовой поддержке «Беларуськалия». Второго сентября свои двери в Солигорске распахнул «Учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Солигорска». Объект не просто уникальный, а один из лучших в стране. Современная электроника не только в учебных классах, но и турникетах на входе. Есть библиотека, несколько спортзалов и даже бассейн. Комплекс, стоимостью 180 млрд рублей построили в рекордно короткие сроки - всего за год. Порог нового здания переступили в начале учебного года почти 800 учеников.

А в октябре в этом новом районе Солигорска откроется детский садик. Медицина в Солигорске — это сфера услуг, куда поступает, огромная часть финансирования. Только в начале этого года центральная районная больница города открылась после основательной модернизации. Обновился автопарк «скорой помощи», появились новые отделения. В операционном офтальмологическом блоке появился аппарат для бесшовного удаления катаракты. Таких приборов всего три в Беларуси. Новая техника помогает солигорским врачам распознать инфекцию желудка теперь по дыханию пациента. Или за 25 минут поставить диагностировать заболевания сердца.

Александр Лапуста, главный врач солигоррской центральной районной больницы:

Будет закуплен Минздравом ангиограф. Это нам позволит делать операции на сердце пациентам с инфарктом миокарда, с заболевания сосудов сердца и сердечно-сосудистых заболеваний головного мозга. Это вот наша перспектива. Мы уже сделали проект операционной и готовы работать в этом ключе.

Сейчас строится еще новая больница по улице Засловнова-69. К февралю 2014 — здание будет готова. Реконструкция уникальный даже по международным меркам спелеолечебницы — это все та же финансовая помощь «Беларуськалия». Сюда едут подправить здоровье не только из Беларуси и ближнего зарубежья. География заявок на лечение обширна: от Японии до Америки.

Именного в Солигорске начало работу первое в области социальное такси. Оно обслуживает людей с почечной недостаточностью, вынужденных постоянно проходить процедуру гемодиализа. Микроавтобусы в три смены подвозят их от подъезда до больничного крыльца. Услуга - бесплатна,.

В конце августа Солигорск отметил свое 55-летие. К юбилею город преобразился за счет облагороженных дворов, новых парковок и расширенных дорог. Борис Шорихин из России, но уже полвека в белорусской столице шахтеров. Поэтому может судить насколько комфортно здесь жить и работать.

Социальная ответственность частного предприятия и государственного — это, как говорится, большая разница. В случае с «Беларуськалием» - хорошо, что это не частная лавочка не только для Солигорска, но и всей страны. Предприятие спонсирует футбольный клуб «Шахтер», помогает средствами Белорусской федерации биатлона. Был «Беларуськалий» и генеральным спонсором «Славянского базара».