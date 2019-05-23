Новости Беларуси. Беларусь заинтересована продолжить переговоры по поставкам нефти из Казахстана. Эта тема обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана. К переговорному процессу по поставкам углеводородов из Казахстана в нашу страну привлекут Россию, а более детально эту тему обсудят на саммите ЕАЭС, который на следующей неделе состоится в Нур-Султане. Планируется, что участие в нем примет Президент Беларуси. Во время форума Александр Лукашенко также встретится с нынешним президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой этой страны Нурсултаном Назарбаевым. В целом, торгово-экономические отношения между странами развиваются динамично. В 2018 году партнеры наторговали почти на 900 миллионов долларов. Сальдо положительное. Но Беларусь готова увеличить импорт товаров из Казахстана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Казахстане производят массу товаров, которые нам очень нужны. Начиная от хлопка и заканчивая металлами. Мы готовы, как это было в советские времена, закупать у вас зерно (у вас большие излишки, они будут всегда, исходя из посевных площадей высокой урожайности). Поэтому урегулировать баланс в торговле не является проблемой. Думаю, что надо поручить нашей межправительственной комиссии заняться этими вопросами. У нас всегда были добрые отношения. Мы выстроили достаточно четкую систему взаимоотношений Беларуси и Казахстана, достигли практически миллиарда товарооборота между нашими государствами. Потенциал огромен. Способствует этому и «Пояс и путь»: у вас – «Восточные ворота», у нас – «Великий камень», СЭЗ. Я думаю, тут больше сопряжения должно быть.

Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана.