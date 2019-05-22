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Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ

22 мая 2019 16:53
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Новости Беларуси. Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ. Об этом 22 мая стало известно на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ-1

Согласно предложению, госсекретарь Совета безопасности Беларуси должен приступить к работе в январе. Решение же о назначении Станислава Зася будет приниматься осенью на встрече глав государств ОДКБ.

Напомним, еще до этого белорусскую кандидатуру согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сложности сохранялись лишь с Арменией. В настоящее время пост генсека должен занимать как раз представитель от этой страны. Но из-за случившегося форс-мажора Армения досрочно отозвала Юрия Хачатурова, отработавшего лишь полтора года из трех. При этом опять настаивала на назначении своего кандидата.

Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ-4

Петр Петровский, эксперт аналитического центра:
Главная сегодня задача – это повышение эффективности и веса ОДКБ в современной архитектуре безопасности в мире. Потому что без ОДКБ не может быть «Хельсинки-2», без ОДКБ не может быть вообще единой континентальной архитектуры безопасности. И Беларусь в этом отношении является той площадкой, которая приемлема как для западных партнеров, так и для партнеров с Востока, Китайской Народной Республики в том числе.

Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ-7

Алексей Беляев, политолог:
Беларусь всегда утверждает, что она хочет выступать в качестве некоторого застрельщика мирных инициатив, мирного диалога. В данном случае ОДКБ может дать возможность вступить в диалог с тем же НАТО.

ОДКБ и белорусское председательство дает возможность нам опять-таки провести какие-то мероприятия в рамках безопасности, в рамках той же Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ОДКБ – это региональная международная организация. В нее входят шесть стран. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что военно-политическое сотрудничество в рамках этого объединения является для нашей страны крайне важным в международной повестке. Тем более с учетом мировых тенденций эта структура действительно очень востребована.

Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ-10

Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ-12

Торговые войны, агрессия в информационном пространстве и терроризм, нелегальная миграция, да и в целом региональная безопасность – как правило, именно эти темы становятся основными на саммитах ОДКБ. Тем не менее уже сегодня страны-участницы начали задумываться над необходимостью реформирования организации, усилением ее роли и веса в международных делах.

# ОДКБ # Станислав Зась # Петр Петровский # Алексей Беляев # Фотофакт

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