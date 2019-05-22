Новости Беларуси. Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ. Об этом 22 мая стало известно на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ. Об этом 22 мая стало известно на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно предложению, госсекретарь Совета безопасности Беларуси должен приступить к работе в январе. Решение же о назначении Станислава Зася будет приниматься осенью на встрече глав государств ОДКБ.
Напомним, еще до этого белорусскую кандидатуру согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сложности сохранялись лишь с Арменией. В настоящее время пост генсека должен занимать как раз представитель от этой страны. Но из-за случившегося форс-мажора Армения досрочно отозвала Юрия Хачатурова, отработавшего лишь полтора года из трех. При этом опять настаивала на назначении своего кандидата.
Петр Петровский, эксперт аналитического центра:
Главная сегодня задача – это повышение эффективности и веса ОДКБ в современной архитектуре безопасности в мире. Потому что без ОДКБ не может быть «Хельсинки-2», без ОДКБ не может быть вообще единой континентальной архитектуры безопасности. И Беларусь в этом отношении является той площадкой, которая приемлема как для западных партнеров, так и для партнеров с Востока, Китайской Народной Республики в том числе.
Алексей Беляев, политолог:
Беларусь всегда утверждает, что она хочет выступать в качестве некоторого застрельщика мирных инициатив, мирного диалога. В данном случае ОДКБ может дать возможность вступить в диалог с тем же НАТО.
ОДКБ и белорусское председательство дает возможность нам опять-таки провести какие-то мероприятия в рамках безопасности, в рамках той же Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ОДКБ – это региональная международная организация. В нее входят шесть стран. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что военно-политическое сотрудничество в рамках этого объединения является для нашей страны крайне важным в международной повестке. Тем более с учетом мировых тенденций эта структура действительно очень востребована.
Торговые войны, агрессия в информационном пространстве и терроризм, нелегальная миграция, да и в целом региональная безопасность – как правило, именно эти темы становятся основными на саммитах ОДКБ. Тем не менее уже сегодня страны-участницы начали задумываться над необходимостью реформирования организации, усилением ее роли и веса в международных делах.