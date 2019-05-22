Новости Беларуси. Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ. Об этом 22 мая стало известно на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предложению, госсекретарь Совета безопасности Беларуси должен приступить к работе в январе. Решение же о назначении Станислава Зася будет приниматься осенью на встрече глав государств ОДКБ. Напомним, еще до этого белорусскую кандидатуру согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сложности сохранялись лишь с Арменией. В настоящее время пост генсека должен занимать как раз представитель от этой страны. Но из-за случившегося форс-мажора Армения досрочно отозвала Юрия Хачатурова, отработавшего лишь полтора года из трех. При этом опять настаивала на назначении своего кандидата.

Петр Петровский, эксперт аналитического центра:

Главная сегодня задача – это повышение эффективности и веса ОДКБ в современной архитектуре безопасности в мире. Потому что без ОДКБ не может быть «Хельсинки-2», без ОДКБ не может быть вообще единой континентальной архитектуры безопасности. И Беларусь в этом отношении является той площадкой, которая приемлема как для западных партнеров, так и для партнеров с Востока, Китайской Народной Республики в том числе.

Алексей Беляев, политолог:

Беларусь всегда утверждает, что она хочет выступать в качестве некоторого застрельщика мирных инициатив, мирного диалога. В данном случае ОДКБ может дать возможность вступить в диалог с тем же НАТО. ОДКБ и белорусское председательство дает возможность нам опять-таки провести какие-то мероприятия в рамках безопасности, в рамках той же Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОДКБ – это региональная международная организация. В нее входят шесть стран. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что военно-политическое сотрудничество в рамках этого объединения является для нашей страны крайне важным в международной повестке. Тем более с учетом мировых тенденций эта структура действительно очень востребована.