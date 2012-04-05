Ермошина: Кандидаты в депутаты, баллотирующиеся по всем регионам, будут получать свое теле- и радиовремя только на местном телевидении

Новости Беларуси. О развитии регионального телерадиовещания шла речь в Борисове. Представители Администрации Президента Беларуси, Совета Министров, Министерства информации, Национального центра интеллектуальной собственности обсудили развитие цифрового телевещания в Беларуси, участие регионального телевидения в избирательных кампаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна тема разговора – создание региональных медиа-холдингов. По мнению экспертов, это позволит повысить качество телевизионного продукта.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы региональные телеканалы стали ближе не к Министерству информации, а к большим каналам, чтобы состоялся этот диалог. Мы здесь хотим послушать, как они развиваются, чего им не хватает. Хотим сориентировать на то, что мы вместе с вами переходим в новую эру – эру цифрового телевидения. Они не должны остаться в прошлом.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы уже готовим проект постановления, согласно которому именно кандидаты в депутаты, которые будут баллотироваться по всем регионам, кроме Минска и Минской области, будут получать свое теле- и радио время только на местном телевидении.