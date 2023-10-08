Дудкин: «Венгрия и Словакия – это ещё не самая большая потеря и для НАТО, и для Евросоюза»

Надежда Сасс, СТВ: Западные СМИ пестрят предположениями о том, что с Робертом Фицо во главе правительства Словакии Венгрия получит надежного союзника. Получит союзника, способного противостоять давлению Брюсселя. Вот насколько такой неформальный альянс может быть успешным в будущем? И реалистично ли ожидать присоединения той же Польши к нему?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Юрий Дудкин, политический и военный эксперт:

Нет, я бы не стал таким оптимистом, потому как даже приход к власти партии «Курс» во главе с Робертом Фицо не вселяет в меня такого оптимизма. Да, конечно, Фицо на митингах был очень резок, что касается определений нацистского режима в Украине. Он назвал даже этот режим фашистским. Но после окончания выборов, сразу же в этот день, когда он встретился с президентом Чапутовой, а президент Словакии – это все-таки глава государства, несмотря на то, что премьер-министр исполняет большую часть исполнительных функций. Так вот, после встречи с Чапутовой господин Фицо на пресс-конференции был очень избирателен в своих определениях, очень осторожен.

Я бы не стал обольщаться и на тему того, что действительно состоится некий альянс, как вы сказали, антиглобалистский, антинатовский. Польшу еще рано считать таким государством. Все-таки два государства, Венгрия и Словакия, – это еще не самая большая потеря и для НАТО, и для Евросоюза. Напомню тем, кто питает такой оптимизм, что Словакия является пока еще самым крупным поставщиком вооружений для Украины. После Германии и Польши. Она в феврале этого года, 2023 года, передала Украине 9 истребителей МиГ-29. Это самые лучшие машины, пока еще входящие в пятерку истребителей мира. И в марте передала еще четыре истребителя Украине. И этим лично руководил министр обороны Ярослав Надь, который даже разработал логистику передачи Украине этих истребителей наземным путем.

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