Просыпается ли Европа от глобалистского сна? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании: Я полагаю, что нет. Дело в том, что победа Фицо в Словакии может быть своего рода отдушиной для людей в Европе, уставших от постоянного роста цена, от постоянных напоминаний о конфликте на востоке континента. Но при этом все равно это явление сугубо периферийное и вряд ли существенным образом скажется на судьбе Европы в целом. Электоральных революций в Европе ждать не стоит.

Надежда Сасс: Наглядно покажем, какие результаты на парламентских выборах в Словакии мы видим сегодня. Удивили ли вас эти результаты? И действительно, на ваш взгляд, просыпается ли Европа от глобалистского сна либо же все-таки не стоит спешить с такими умозаключениями?

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Результаты парламентских выборов в Словакии, безусловно, отражают тот запрос, который сейчас существует в европейских странах, – запрос на более-менее суверенную политику. И это касается не только отдельных стран, которые представляет, например, тот же самый Виктор Орбан, я имею в виду Венгрию. Это касается и запроса электората в Германии, это касается запроса даже в Польше. Почему? Потому что там тоже предстоят выборы буквально 15 октября. Там борются сейчас за места в Сейме такие партии, как «Гражданская платформа» Дональда Туска, партия «Право и справедливость» Качиньского. И мы видим, как там сейчас отрабатывает этот запрос, включая запрос, не поверите, на украинофобию – такая партия, как «Конфедерация свободы и независимости».

Надежда Сасс:

Они по социологии сделали свои выводы и стали отстраивать от этого уже свою предвыборную кампанию.

Владимир Ераносян:

Да, они отстраивают свою политику сейчас, воздействуя именно на электоральную массу с той точки зрения, что эти запросы нельзя игнорировать. И поэтому, когда мы видим сейчас вот словацкий вариант развития этих событий, понятно, здесь некий пессимизм от Олега оправдан в том смысле, что неясно, сформирует ли Роберт Фицо коалицию в парламент, дадут ли ему право сформировать правительство, станет ли он в третий раз премьер-министром. Но сам факт, что словаки устали, а там еще и большой венгерский электорат – почти 400 тысяч венгров проживает в Словакии. Они устали от того, что им приходится кормить Украину. Реально, они поставляют туда вооружение, боеприпасы. И за все это платят словаки. Мало того, их заставляют заниматься еще и кольцевым обменом. Это значит, если они отдали свои САУ Zuzana, они тут же должны купить САУ Panzerhaubitze 2 000 у немцев. Это все словацкие деньги. Сейчас на первый план выдвигаются прагматизм и утилитарный подход.

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