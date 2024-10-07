Президент Беларуси направился в Россию с рабочим визитом

Новый генсек НАТО Рютте собирается усилить восточный фланг Альянса

Сейчас у Польши 205 тысяч солдат, а к концу года цифра вырастет до 207 тысяч. При этом, как подчеркнул глава оборонного ведомства, власти не экономили на обороне, выделив на эти расходы больше 40 миллиардов долларов.