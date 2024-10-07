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Президент Беларуси направился в Россию с рабочим визитом

07 октября 2024 09:23
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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Завтра, 8 октября, в Москве – заседание Совета глав государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направился в Россию с рабочим визитом-2

Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Программой визита запланированы и мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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