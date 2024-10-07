Президент Беларуси направился в Россию с рабочим визитом

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Завтра, 8 октября, в Москве – заседание Совета глав государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Завтра, 8 октября, в Москве – заседание Совета глав государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Программой визита запланированы и мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.