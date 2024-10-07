Президент Беларуси прибыл в Москву с рабочим визитом

Планируется, что завтра, 8 октября, в Москве Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Главы государств примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году. На саммите также планируется обсудить и принять обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ожидается подписание решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года. Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы и мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.