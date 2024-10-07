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Президент Беларуси прибыл в Москву с рабочим визитом

07 октября 2024 10:08
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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт № 1 совершил посадку в аэропорту «Внуково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси прибыл в Москву с рабочим визитом-2

Планируется, что завтра, 8 октября, в Москве Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Главы государств примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году. На саммите также планируется обсудить и принять обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ожидается подписание решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года. Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы и мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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