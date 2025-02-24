В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок ХДС/ХСС

В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Он смог набрать более 28 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии», которая удвоила результат по сравнению с выборами 2021 года и получила поддержку почти 21 % граждан страны. Правящая Социал-демократическая партия Олафа Шольца оказалась в конце тройки лидеров, набрав около 16,5 % голосов. По прогнозам аналитиков, при новом канцлере падение германской экономики продолжится, будут закрываться предприятия, нарастать проблемы со все более агрессивными мигрантами.