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В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок ХДС/ХСС

24 февраля 2025 08:08
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В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Он смог набрать более 28 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок ХДС/ХСС-2

Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии», которая удвоила результат по сравнению с выборами 2021 года и получила поддержку почти 21 % граждан страны. Правящая Социал-демократическая партия Олафа Шольца оказалась в конце тройки лидеров, набрав около 16,5 % голосов. По прогнозам аналитиков, при новом канцлере падение германской экономики продолжится, будут закрываться предприятия, нарастать проблемы со все более агрессивными мигрантами.

# Выборы # Германия # Международная политика

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