Эксперты: для коллективного Запада союз Беларуси и России – неудобный пример эффективной интеграции

Для коллективного Запада союз Беларуси и России – неудобный пример эффективной интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И разобщить постсоветское пространство – одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников. О чем не раз публично говорил Президент Беларуси.

Но внутри Союзного государства прочные связи, и это западным спецслужбам (учитывая уровень их подготовки) должно быть известно – это во-первых. А во-вторых, видимо, опыт ничему не учит. Сколько уже было провальных попыток дестабилизировать ситуацию и в Беларуси, и в России? Но амбиции не покидают противника. Заокенский подстрекатель – он же и главный финансист многочисленных заварушек по всему миру – громко заявляет, что, мол, Штаты продолжат бороться за демократию и стабильность в Беларуси. Что касается последнего, то в этом вопросе Америка не врет. Все новые и новые пакеты санкций – их постоянство налицо. Явно выбивает из колеи и то, что пока они пытаются душить ограничениями, мы уверенно идем по импортозамещающему пути и выстраиваем контакты с теми, кто действительно заинтересован во взаимодействии. А на мировом рынке желающих сотрудничать с нашей страной большой список. Из недавнего – только международное турне Александра Лукашенко. И это далеко не все. График Президента довольно плотный.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:

Действительно, для коллективного Запада в целом и для Польши в частности Россия и Беларусь, наш союз, являются неудобным примером эффективной интеграции на постсоветском пространстве. Конечно, в авангарде национальной безопасности находится борьба с конкретными иностранными агентами, но не менее важна и сложна борьба с мягкой силой. Например, с экономическими санкциями. И Президент очень много раз повторял простую истину, что в основе всего лежит экономика. И вершина политического мастерства в условиях военной напряженности – это сохранять и поддерживать экономическую мощь. Это требует мобилизации всего белорусского населения. Хотя бы в рамках своеобразного экономического патриотизма – создавай белорусское, продавай белорусское, покупай белорусское.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Никогда так открыто Соединенные Штаты Америки не понукали своими так называемыми союзниками. Европа превратилась полностью в страны-сателлиты. То же самое, как и вокруг гитлеровской Германии были сателлиты, такие как Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, сейчас европейские страны стали абсолютными сателлитами США. Что касается такого «союзника», как Украина, то ее полностью отдали на заклание, готовы ее уничтожить, только чтобы нанести ущерб России и Союзному государству.

То, к чему приводит западная политика, сегодня хорошо видно на примере Украины. Война так и не закончилась. В Евросоюз ее никто так и не взял, кругом разруха и катастрофическая зависимость от сильных мира сего. Ну и дополняют всю эту удручающую картину вояжи Владимира Зеленского из одной страны в другую. Как говорится, прямо и без прикрас – с протянутой рукой. Все это на одной чаше. А на другой – возможные мирные переговоры с Россией. К ним вновь призвал Александр Лукашенко на недавней встрече с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ. Лукашенко: Зеленскому в начале войны говорил! Он кричал: «На нас напали!» Зачем провоцировал?