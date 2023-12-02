Эксперт по нацбезопасности: «Запад выкачивает из Африки ресурсы, но ничего не даёт взамен»
Вопрос экологии больше не политический нюанс, а равнозначен вопросу выживаемости человечества. И мир должен решать эту задачу сплоченно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам». Подробнее.
Но Александр Лукашенко задал, как говорится, вопрос по теме: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?
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На этом фоне особое значение приобрели встречи и переговоры, которые провел глава белорусского государства в ОАЭ. Их порядка 10. Состоялся разговор не только с лидерами Евразийского континента, но и стран африканского региона.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Наша роль в экологической мировой повестке значима. Как встречали нашего Президента – такой дружеской обстановки, как в Дубае, не демонстрируют многим главам западных государств. По сути, это отражение того, как мир сегодня относится к западному бытию, вранью. Большинство стран составляют страны Африки. Африка уже разочаровалась в Западе. Потому что постколониальное сотрудничество с Западом вылилось просто в неоколониальные позиции. И этот обман довел страны до отчаяния. По сути, они теперь смотрят на такие страны, как мы, Беларусь. А что мы можем дать – спрашивают иногда? Очень просто – качество, помноженное на порядочность. То, что не может дать Запад. Потому что Запад выкачивает из Африки ресурсы, но ничего не дает взамен. По сути, колыбель человечества и мировая кладовая ресурсов оказались самыми бедными в этом мире. Это несправедливо. Поэтому эти страны будут тянуться к таким, как мы.
Отношения Беларуси и Африки давние. Еще на заре обретения независимости Александр Лукашенко говорил, что это дальняя дуга нашего сотрудничества. Однако отношения со странами этого региона более теплые и надежные, чем с рядом европейских государств.
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