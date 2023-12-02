Эксперт по нацбезопасности: «Запад выкачивает из Африки ресурсы, но ничего не даёт взамен»

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Наша роль в экологической мировой повестке значима. Как встречали нашего Президента – такой дружеской обстановки, как в Дубае, не демонстрируют многим главам западных государств. По сути, это отражение того, как мир сегодня относится к западному бытию, вранью. Большинство стран составляют страны Африки. Африка уже разочаровалась в Западе. Потому что постколониальное сотрудничество с Западом вылилось просто в неоколониальные позиции. И этот обман довел страны до отчаяния. По сути, они теперь смотрят на такие страны, как мы, Беларусь. А что мы можем дать – спрашивают иногда? Очень просто – качество, помноженное на порядочность. То, что не может дать Запад. Потому что Запад выкачивает из Африки ресурсы, но ничего не дает взамен. По сути, колыбель человечества и мировая кладовая ресурсов оказались самыми бедными в этом мире. Это несправедливо. Поэтому эти страны будут тянуться к таким, как мы.