Экономическое и политическое будущее Беларуси в 2019 году. Подводим итоги большого совещания у Президента

Кратко – сразу о нескольких ключевых посылах. Времени на раскачку нет, год предвыборный, потому решение вопросов должно быть максимально эффективным. Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе, речь об объединении двух государств не идет и идти не может. Потери из-за налогового маневра в нефтяной сфере нужно компенсировать по любым направлениям сотрудничества с Россией.

Ольга Коршун, корреспондент:

В городе еще царит праздничное настроение, да и весь январь – это, традиционно, месяц, как говорится, выпадающий из обычной жизни. Но только не в этот раз. Еще когда в декабре усиленно верстали бюджет на будущий год и подводили итоги уходящего, четко проступили контуры 2019-го. Стало понятно, что он будет одновременно насыщенным и сложным. А значит, на затяжные каникулы и плавное вхождение в новый год даже и не рассчитывали. Так что в первых числах января – совещание по социально–экономическому развитию в 2019 и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений. Во Дворце Независимости – члены правительства, представители дипкорпуса и некоторых ведомств. В основном, экономический блок. Как отметит глава государства, у этих людей не должно быть сомнений по поводу решения самых чувствительных для страны вопросов. А наступивший год их подготовил немало. Так что самое время расставить опорные точки.

Последние переговоры президентов Беларуси и России прошли как раз под занавес 2018. А вообще Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в 2018 году 13 раз и вникли даже в те вопросы, которые, по сути, на такой высокий уровень выйти и не должны были. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть вопросы автоперевозчиков. Эти позорные разрешения перевозок и притом мы поставлены в худшие условия, чем Польша и Литва. Много крика, гвалта их политиков по отношению к России и много разговоров о Союзном государстве и ЕАЭС, а элементарные вопросы не решаются. Поэтому мы с президентом России обозвали их исключительно как недостойные для обсуждения президентов, позорные вопросы в отношении Беларуси и России. Их, конечно, надо решать и решить их можно элементарно.

Беларусь и Россия давние партнеры. Союзному государству больше 20-ти лет. Все это время периодически в интернете и некоторых СМИ появляется якобы инсайдерская информация насчет будущего двусторонних отношений. На этом совещании Александр Лукашенко развенчает очередной миф. Александр Лукашенко: «Речи об объединении быть не может» Безусловно, политика диктует свои правила, но все-таки правит бал экономика. Сейчас идет много разговоров вокруг очередного этапа российского налогового маневра и компенсации для Беларуси. Пока переговоры по этому вопросу не принесли плодов. Но останавливаться не планируют.

С начала проведения налогового маневра в России наша страна уже потеряла больше 3,5 миллиарда долларов. В 2019 мы также можем понести финансовые потери. А это противоречит духу союзнических договоренностей. «Никакого отторжения по вопросу компенсации не было» – Президент о налоговом маневре В то же время в Кремле намекают, мол, в Союзных документах не прописано, что Россия должна компенсировать потери Беларуси из-за введения налогового маневра. Но когда заключались эти самые договоренности, ведь ни о каком маневре и речи не было. Зато актуальной по сей день остается формулировка о недопущении ухудшения отношений. Да и переговоры по поводу компенсаций велись. Просто в один момент были приостановлены.

Александр Лукашенко:

Поэтому тут куда ни кинь, везде клин. И это Российская Федерация прекрасно понимает. Вы помните, шли переговоры на уровне правительственных экспертов, и были выработаны компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром, и были выбраны источники, и было заявлено публично руководителем группы от Российской Федерации. Ее возглавлял первый вице-премьер Силуанов. Он прямо сказал: «Да, нашли развязку», но вдруг руководство России остановило переговоры (подробнее здесь). То есть такие рабочие группы должны решать текущие экономические вопросы, возникающие по ходу союзного движения. Получится ли?! Ведь за время сотрудничества уже много переговорных форматов испробовали. Пока собраться группам не удалось. Российские коллеги все еще на каникулах, но работа идет.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Никаких глобальных расхождений на сегодняшний день мы не видим. Просто ряд проблем, действительно, решается в таком перманентном режиме, и где-то по каким-то аспектам не хватало воли сторон сесть и договориться уже окончательно. Вот эти группы – это очередной шанс многолетние проблемы решить.

Да, все-таки остается вероятность, что переговоры по налоговому маневру не принесут результатов так быстро, как хотелось бы. Что тогда? Никакой катастрофы из-за этого не последует. Наш бюджет на 2019 год сформирован исходя из нынешней ситуации. Так что без сюрпризов. Но налоговый маневр в России рассчитан до 2025 года. Нашему правительству следует разработать план, как говорится, на пожарный случай: как и за счет чего будем компенсировать потери. Принципиальное требование Президента: простые белорусы не должны почувствовать бремя финансовых проблем. Александр Лукашенко:

Хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Мы не такие богатые. Я также приводил примеры президенту России, сопоставляя заработные платы, пенсии, пособия, наши с российскими. Мы не можем в союзе Беларуси и России ухудшать дальше положение белорусов. Мы итак живем значительно беднее, чем наши старшие братья, наши союзники. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. В этом и будущем году для этого вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали.

Заработать можно, в том числе, на нашей нефтеперерабатывающей отрасли. В 2019 году заканчивается модернизация 2 НПЗ. Это позволит не только увеличить прибыль – а планируется получать сверху 250 миллионов долларов в год – но и найти новые источники по получению и переработке нефти. К примеру, в Прибалтике. Как отмечает глава «Белтефтехима», поиски новых источников ведутся постоянно. А в отдельные годы белорусы уже получали через Прибалтику альтернативную нефть. Почему бы не вернуться к этому опыту? Тем более при таком раскладе российское сырье из года в год будет терять свою премиальность для нашей страны.