Александр Лукашенко: Беларусь готова стать «западными воротами» на пути в Европейский континент для государств ШОС

Новости Беларуси. Беларусь готова стать «западными воротами» на пути в Европейский континент для государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в Ташкенте, где 24 июня проходит саммит глав государств объединения.

Этот саммит – первый, в котором наша страна представлена на высшем уровне в новом статусе наблюдателя. В Шанхайскую организацию сотрудничества, она основана 15 лет назад, входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Шесть стран имеют статус наблюдателей.

Изначально объединение создавалось для противодействия терроризму и экстремизму в регионе Средней Азии. Однако по мере развития организации вопросы безопасности были дополнены экономическим и гуманитарным блоками.

В своем выступлении глава белорусского государства отметил, что взаимодействие с ЕАЭС должно войти в число важных ориентиров экономической политики Шанхайской организации сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Целям экономического развития должна служить реализация совместных масштабных проектов. Серьезный импульс может придать учреждение финансового института Шанхайской организации сотрудничества и финансирование. В среднесрочной перспективе на базе такой банковской структуры можно было бы создать механизм взаиморасчетов в национальных валютах. Это бы в значительной мере помогло решить проблему зависимости государств от американского доллара.

В число важных ориентиров формирования экономической политики Шанхайской организации сотрудничества должно войти взаимодействие с Евразийским экономическим союзом. Пока что эта тема не очень обозначена в рамках ШОС. У нас немало других точек соприкосновения. В частности, Беларусь поддержала как и многие здесь государства масштабную инициативу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о создании «Экономического пояса Шелкового пути». Строя Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», мы на деле демонстрируем готовность стать одним из ключевых связующих звеньев этого грандиозного плана. Обладая серьезным промышленным, научным, инновационным потенциалом, наша страна всегда имеет возможность поучаствовать во взаимовыгодных инфраструктурных проектах, которые будут осуществляться или осуществляются на площадке ШОС, в том числе в сфере транспорта, логистики, энергетики. Занимая лидирующие позиции в области обеспечения продовольственной безопасности, мы согласны поделиться своими наработками и в этом направлении. С учетом высокой значимости в торгово-экономическом сотрудничестве, международных перевозках Беларусь готова быть для государств организации «западными воротами» на пути в Европейский континент. Наша страна также полностью открыта для взаимодействия в сфере промышленности, науки, образования, туризма, гуманитарного сотрудничества. Надеемся, что весь этот потенциал будет востребован при разработке перспективных планов и проектов в формате ШОС.