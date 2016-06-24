Почётное консульство Беларуси открыли 24 июня в испанском Аликанте

Новости Беларуси. Белорусский флаг над испанским Аликанте. В этом городе на берегу Средиземного моря сегодня торжественно открыли Почётное консульство нашей страны. Оно охватит сразу несколько округов Испании. Аликанте – третий город по количеству проживающих граждан Беларуси в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Сімвалічна, што адкрыццё ганаровага консульства ў Алікантэ адбылося напярэдадні святкавання 25-годдзя сучаснай незалежнасці Беларусі. Цікавы факт, што ў гэтыя дні ў горадзе Алікантэ святкуюць традыцыйнае гістарычнае свята – свята святога Іаана. І бліжэйшымі днямі мы ў Беларусі будзем святкаваць гістарычнае, наша культурнае свята Купалле.

Альфонсо Хурадо Меса, Почетный консул Беларуси в Аликанте:

Хочу отметить, что консульство является домом для всех белорусов в Испании, домшним очагом, на который белорусы могут рассчитывать в любой ситуации и при любых событиях. Выражаем готовность оказывать необходимое содействие всем гражданам Беларуси в Испании.