«Масса впечатлений, настроение - работать и работать»: делегаты ВНС обсуждают его итоги

Новости Беларуси. Привлечение инвестиций, расширение экспорта, поддержка талантливой молодежи. Итоги минувшего народного вече по-прежнему остаются одной из самых обсуждаемых тем в Беларуси. Делагаты уже вернулись на места и теперь продолжают внедрять озвученные идеи и предложения.

Сразу несколько автобусов и десятки делегатов. Все те, кто еще вчера своим мнением делился в рамках народного вече, уже вернулись на места. Пусть немного уставшие, тем не менее, уверенные: результат есть. Есть и руководство к дальнейшей работе: привлечение инвестиций, развитие экспорта, ставка на инновации, подготовка высококвалифицированных кадров.

Татьяна Старинская, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, директор Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Витебска:

Много обсуждалось и по жилищному законодательству, и особенно по экономике. И, конечно, многое узнали о том, что у нас делается.

Виктор Глушин, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Витебского областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Видно, что людей волнуют различные вопросы, и они готовы их решать.

Привычные дела и обычные будни. Григорий Николаевич не устает повторять: именно за такими, крепкими, агрогородками будущее. Опытный хозяйственник знает в этом толк. У руля сельхозпредприятия уже четверть века. Правда, и агрогородок Евдокимовичи тоже не без его внимания. Помогает уже не первый год. Обсуждалось это и на народном форуме.

Григорий Ковалев, директор сельскохозяйственного предприятия:

Крупная деревня. Очень много молодежи. Много построено жилья. Есть работа для людей.

За эти дни Дворец Республики стал будто родным и для Марии Марчук. Студентка 3-его курса тоже была в числе участников форума. Говорит, акценты расставлены правильно: поддержка творческой и инициативной молодежи, практикоориентированность обучения. В век информационных технологий стороной нельзя обходить и информатизацию.

Мария Марчук, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Один из основных посылов — большее применение информационных технологий в обучении. Одно из предложений, которые я выносила, – создание единой системы электронных ресурсов.

Результаты масштабного форума обсуждает каждый белорус. В их числе и те, кто в эти два дня стал как минимум на несколько шагов ближе к решению своих проблем. Хороший капремонт, починка крыши или, к примеру, незаасфальтрованная дорога.

Это то, с чего начинается деревня Боровая Слобода. Правда, дорогой этот песчаный путь назвать можно едва ли. «Дорожный вопрос» местных жителей волнует не первый год. Теперь позвонить решили на горячую линию Всебелорусского народного собрания.

Всего один звонок, но словно шанс на спасение. Как пробраться домой, у жителей этой деревни уже вопрос не стоит. Что ж поделать, привыкли, – скромно пожимают плечами местные. Пыль, песок, а зимой и летом настоящие непроходимые препятствие стали привычной картиной.

Всего немного щебня ситуацию, несомненно, спасли бы, – говорит Алексей Петрович. Это его звонок дал ход «наболевшему делу».

Алексей Летяго, житель деревни Боровая Слобода:

Дорога в очень плохом состоянии. Можно же подсыпать немного, мы не просим асфальт.

Вопрос взят на контроль. Как, впрочем, и многие другие. Как минимум 60 раз в час трубку снимали операторы телефонной книги жалоб и предложений. Услышали — каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами всесторонне обсудили важнейшие проблемы нашей жизни, подвели на самом представительном форуме страны итоги и дали самокритичную оценку сделанному в предыдущем пятилетии. Нами утверждена долгосрочная стратегия развития страны. Здесь затронут был вопрос ответов на обращения граждан. Я абсолютно поддерживаю инициативу, которая здесь высказана, надо нашим электронным средствам массовой информации предоставить возможность членам правительства, другим должностным лицам высказаться по всем вопросам. Чтобы люди понимали: если они задали вопрос, поставили его, то этот вопрос найдет или разрешение, или, по крайней мере, на него отреагирует власть.

Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь... Приоритеты расставлены. А главное — услышан был каждый. А не в этом ли и смысл собрания? Всебелорусского. Народного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.