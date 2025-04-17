Единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром для всех наших партнёров – Косачёв

Укрепление диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская делегация принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Тема безопасности во всех ее аспектах – одна из главных в повестке заседаний и встреч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии обсуждают возможности противодействия существующим и потенциальным угрозам. В частности – ищут пути гармонизации законодательства. Поднимали тему информационной безопасности. Так, на заседании постоянной комиссии белорусская сторона озвучила заявление к 80-летию Великой Победы. В нем подчеркнута важность сохранения памяти о бессмертном подвиге советского народа, ценой огромных жертв победившего «коричневую чуму». Инициатива нашла широкую поддержку среди парламентариев стран Содружества.

Екатерина Серафинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сохранение исторической правды важно для каждого народа, особенно для тех народов, которые пережили весь ужас Второй мировой войны. Для нас это Великая Отечественная война. Для нас, для страны, в которой погиб каждый третий, это особенно важно. Мы знаем, что такое не должно повториться. И когда мы консолидируем усилия всех парламентов, когда наш голос будет звучать на международной арене, он будет услышан, поддержан. Мы можем говорить о том, что у нас есть не только сегодняшний день, а у нас есть будущее, будущее у наших детей и внуков.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России:

Мы искренне благодарны нашим белорусским коллегам, друзьям за абсолютно внятную, четкую, ясную позицию и в вопросах нашего общего исторического прошлого, и в вопросах нашего общего и очень интересного настоящего, и, конечно, в вопросах нашего такого же общего и стратегического будущего. Именно эта единая позиция России и Беларуси и как национальное государство, как участников Союзного государства является во многом ориентиром для всех наших партнеров.

Одним из центральных событий сегодняшнего дня станет антитеррористическая конференция, где обсудят вызовы и угрозы, связанные с развитием технологий и искусственного интеллекта. Участие примут представители более чем 15 международных организаций. В завершение спикеры парламентов стран Содружества соберутся на заседании совета МПА СНГ.