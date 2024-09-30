ЕАЭС: нам чем стоит поработать и как справляется в условиях санкций? Обсудили перспективы с экспертом

От союзной интеграции к формату, который давно себя позиционирует, как «пятерка с плюсом». Евразийский межправсовет, а также экономический форум ЕАЭС принимает армянская столица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ереван уже прибыл белорусский премьер Роман Головченко. В повестке – более 20 вопросов, некоторые из которых планируется обсудить в узком кругу. Главы правительств стран «пятерки» сверят часы в транспортной политике на пространстве ЕАЭС, а также обсудят проблемы гармонизации законодательства в области гражданской авиации.

Кроме того, участники обменяются мнениями о ходе формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов, а также определятся с бюджетом ЕАЭС на 2025-й. Как ожидается, на полях форума белорусский премьер проведет встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Но если Минск и Москва в последнее время демонстрируют крейсерскую скорость, то все ли так гладко в евразийском формате? Как сегодня можно оценить деятельность «пятерки» и над чем Евразийскому союзу стоит поработать?

Сергей Рекеда, генеральный директор «Центра изучения перспектив интеграции» (Россия):

Евразийская интеграция в целом, особенно экономическая, она сейчас переживает где-то даже перезагрузку, несмотря на кризисные условия, в которых она развивается. Но этот кризис, он наоборот подталкивает к интенсификации евразийской интеграции, о чем я говорю. Вот это санкционное давление, которое усилили в 2022 году и за последние два года только еще больше накладывают новые и новые санкции, отслеживают, чтобы эти санкции не нарушались со стороны тех стран, которые вне санкций находятся. То есть фактически создаются условия для такой эрозии интеграционной внутри Евразийского экономического союза. Но объективная выгода от экономического сотрудничества все равно вот эти условия... Выгода экономическая, которая объективно существует в Евразийском экономическом союзе, все равно нивелирует вот эти условия негативные, которые создаются. Посмотрим, как выросли за последние два года торговые потоки между странами Евразийского экономического союза с Россией и Беларусью, и даже не со странами Евразийского экономического союза. Допустим, возьмем Грузию, которая тоже сосед, но не входит в зону свободной торговли Евразийского экономического союза, и даже эта страна смогла воспользоваться вот этими новыми условиями. Плюс задача импортозамещения и формирования, так скажем, технологического суверенитета. Беларусь об этом говорит с самого начала запуска Евразийского экономического союза. Не всегда к этому прислушивались, потому что задача амбициозная, сложная. Но, опять же, условия кризисные создают необходимость усиления вот этого суверенитета технологического. Как евразийское сотрудничество помогает России и Беларуси минимизировать последствия санкций?