«Это не наши проблемы». Военный эксперт о реакции Запада на заявление Путина о ядерном оружии

Те, кто, возможно, вынашивает планы по нападению или захвату нашей территории, должны понимать последствия этого шага. Тем более что на неделе ясность в этот вопрос внес и Владимир Путин. Президент России объявил об изменении ядерной доктрины РФ и заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тут понеслось.

В западных СМИ не на шутку взволновались насчет планов России, назвав их пугающими. Это пишут в немецком «Шпигеле» и продолжают, что на такой эффект в России и рассчитывали, и дальше угроз Путин не пойдет. Но не хочется верить, что сегодня найдутся те, кто будет ловить на слове Президента ядерной державы.

Как заявил пресс-секретарь Президента России, поправки в ядерную доктрину подготовлены. Сейчас их будут оформлять. Дмитрий Песков пояснил, что корректировки необходимы с учетом изменений международной обстановки и напряженности у границ России. «По сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», сказал Песков и отметил продвижение к российским границам военной инфраструктуры НАТО. Это и потребовало внесения изменений в ядерную доктрину.

Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

Знаете, нам не надо слать никакие сигналы, ни прочерчивать красные линии, ни задавать себе вопрос: задумаются они или нет? Это не наши проблемы. Наша проблема одна: подготовить соответствующее решение, планы, самое главное – их военно-техническое обеспечение. А что они подумают, как отреагируют, будет ли у них здравый подход либо ястребиный – это не наша проблема. Наша проблема в случае агрессии – нанести ядерный удар по целям на территории Польши, Литвы и той страны НАТО, которая также будет задействована в агрессии своим контингентом на территории Польши либо Литвы против Беларуси. Больше ничего не требуется. Но это все должно быть отработано в спокойном, плановом режиме, без каких-либо форс-мажоров. Все это должно быть согласовано, утверждено двумя президентами России и Беларуси. И вперед.

В Брюсселе обвинили Россию в нагнетании. Петер Стано заявил, что Путин уже не в первый раз играет со своим ядерным арсеналом, добавив, что в ЕС не видят в предупреждениях из Москвы оснований для изменения своей политики по Украине. Госсекретарь США охарактеризовал действия властей РФ как «абсолютно безответственные и несвоевременные». При этом в Белом доме в четверг сообщили, что Байден распорядился выделить Киеву почти 8 миллиардов долларов. Но больше всех в этой ситуации волновался Антониу Гутерриш. Ладно от США, но от России «такого» в преддверии заседания Генассамблеи ООН он не ожидал. Генсек заявил, что мир из-за продолжающихся войн и «бряцания ядерным оружием» близок к состоянию пороховой бочки.