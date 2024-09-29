Военный эксперт: дружба Лукашенко с Путиным в это сложное время – гарантия мира

Франц Клинцевич, доцент кафедры политологии Московского государственного института международных отношений, военный эксперт:

Я сделаю неожиданное заявление. В этот сложный период, где главной целью коллективного Запада является Россия, а промежуточные цели – Иран, Китай, в этих условиях, после выступления Президента Беларуси… Страна, в которой я родился, у меня родственники, похоронены родители. Хочу абсолютно однозначно сказать, особенно тем, кто либерально настроен, до конца не понимает эти процессы: насколько повезло Беларуси, что в Беларуси такой Президент. Его дружба с Путиным и взаимоотношения с Россией в это сложное время – это прежде всего гарантия мира и стабильности. И в этих условиях беспрецедентного давления страны, которые находятся в Союзном государстве, Россия и Беларусь, находятся благодаря этой мудрой, очень грамотной политике этих людей. Люди, берегите свою страну, свою Родину. Я помню, как в Украине мой товарищ, ненавидящий Россию, через некоторое время сказал: «Ты не представляешь, как мы на Львовщине хотим вернуть время Януковича». Не допустите этого. Живите мирно и дружно.

Надежда Сасс, ведущая:

Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Именно так можно описать происходящее в Украине. И я рада сегодня иметь возможность жить и работать в Республике Беларусь. Это дорого стоит.