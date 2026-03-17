Лазуткин: позиция Орбана по Украине встала костью в горле ЕС

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Сколько стоит «Дружба?» Вопрос философский, но только не для венгров и словаков. Обе страны получают нефть по ветке «Дружбы», которая идет через Мозырь, примерно на 10 миллионов тонн в год – это почти равно объему, который импортирует Беларусь из России. Как следствие, топливо, газ и коммуналка в Венгрии стоят от трех до пяти раз дешевле, чем в остальном ЕС. С 1998 года Виктор Орбан переизбирается с помощью экономики. Но в последнее время правящая партия все больше говорит о мире как о главном факторе выборов. Страна не выделяет Киеву средств, отказывается посылать военную технику и солдат. Хотя при этом остается частью НАТО – там расположены командные центры и системы ПВО. Ситуация уникальная: наравне с Румынией и Польшей, Венгрия является ключевой страной НАТО в плане военной логистики и управления. Несмотря на это, особая позиция Орбана по Украине встала костью в горле ЕС. Чтобы обойти венгерское вето, Еврокомиссия вынуждена была создавать внебюджетные фонды, которые гораздо сложнее собирать – ведь каждое правительство должно перечислять в них собственные средства, а это вызывает конфликты в парламентах. В то время как бюджеты ЕС пилят тихо и за закрытыми дверями.

Андрей Лазуткин:

Наверно, самый известный в мире уроженец Венгрии, кроме Орбана – это Джордж Сорос, его полная противоположность. В нашем понимании структуры Сороса – это гуманитарные НКО, которые готовят активистов на протесты. Но с этой стороны Сорос известен только в Восточной Европе. А для западного мира Сорос, в первую очередь, финансист. И получение контроля над государственными финансами через гуманитарный компонент – это его изобретение. Основной заработок Сороса начинается тогда, когда цветная революция побеждает и государству срочно нужны новые управленцы и экономисты. Тут же приезжает «соросовский десант» из сопредельных стран, который становится министрами, вице-премьерами, членами наблюдательных советов. Так Сорос перехватывает контроль над экономикой – покупает за бесценок целые государства. В Венгрии это прекрасно знают и фонд Сороса запретили. Раньше каждые выборы Виктора Орбана – это была битва с Соросом, но теперь это борьба еще и с Зеленским.