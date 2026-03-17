Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Сколько стоит «Дружба?» Вопрос философский, но только не для венгров и словаков. Обе страны получают нефть по ветке «Дружбы», которая идет через Мозырь, примерно на 10 миллионов тонн в год – это почти равно объему, который импортирует Беларусь из России. Как следствие, топливо, газ и коммуналка в Венгрии стоят от трех до пяти раз дешевле, чем в остальном ЕС.
С 1998 года Виктор Орбан переизбирается с помощью экономики. Но в последнее время правящая партия все больше говорит о мире как о главном факторе выборов. Страна не выделяет Киеву средств, отказывается посылать военную технику и солдат. Хотя при этом остается частью НАТО – там расположены командные центры и системы ПВО. Ситуация уникальная: наравне с Румынией и Польшей, Венгрия является ключевой страной НАТО в плане военной логистики и управления.
Несмотря на это, особая позиция Орбана по Украине встала костью в горле ЕС. Чтобы обойти венгерское вето, Еврокомиссия вынуждена была создавать внебюджетные фонды, которые гораздо сложнее собирать – ведь каждое правительство должно перечислять в них собственные средства, а это вызывает конфликты в парламентах. В то время как бюджеты ЕС пилят тихо и за закрытыми дверями.
Андрей Лазуткин:
Наверно, самый известный в мире уроженец Венгрии, кроме Орбана – это Джордж Сорос, его полная противоположность. В нашем понимании структуры Сороса – это гуманитарные НКО, которые готовят активистов на протесты. Но с этой стороны Сорос известен только в Восточной Европе. А для западного мира Сорос, в первую очередь, финансист. И получение контроля над государственными финансами через гуманитарный компонент – это его изобретение.
Основной заработок Сороса начинается тогда, когда цветная революция побеждает и государству срочно нужны новые управленцы и экономисты. Тут же приезжает «соросовский десант» из сопредельных стран, который становится министрами, вице-премьерами, членами наблюдательных советов. Так Сорос перехватывает контроль над экономикой – покупает за бесценок целые государства. В Венгрии это прекрасно знают и фонд Сороса запретили. Раньше каждые выборы Виктора Орбана – это была битва с Соросом, но теперь это борьба еще и с Зеленским.
Андрей Лазуткин:
Украина сегодня выражает интересы ЕС – отмывать деньги на войне – и победа над Орбаном для ЕС и Зеленского означает бесконтрольное выделение бюджетов. На что Орбану прямо намекает Зеленский – «Дружбу» они разблокируют только тогда, когда Венгрия проголосует за выделение 90 миллиардов кредита Украине. Правда, остается еще Словакия. В премьера страны Фицо стрелял проукраинский активист, якобы псих-одиночка, но что-то на других лидеров ЕС покушений мы не наблюдаем. Сегодня Венгрия и Словакия совместно блокируют санкции ЕС в энергетике, и за это хотят убрать их лидера либо оставить без энергоносителей.
Например, те массированные удары БПЛА по Краснодарскому краю, которые мы наблюдали всю прошлую неделю – были направлены на компрессорные станции, которые обслуживают газопровод «Турецкий поток». По нему Венгрия и Словакия получают газ, а по белорусской ветке «Дружбы» – нефть. И если «Турецкий поток» повредят, будет разрушен последний работающий объект среди пяти российских нефте- и газопроводов. Сегодня стоят оба «Северных потока», «Ямал-Европа», обе ветки «Дружбы», а также «Уренгой – Помары – Ужгород» – труба через Украину. И если на выборах в Венгрии удастся поменять власть, новый премьер тут же присоединится к санкциям против РФ и разорвет последнюю нить. Казалось бы, как люди могут голосовать за дорогой бензин и газ, увеличение тарифов? Но традиционно ЕС обещает взамен денежные транши. Так независимость меняют на деньги, но разница в том, что газо- и нефтепровод можно использовать, чтобы промышленность зарабатывала, а деньги можно только раздавать бюджетникам, тем самым искусственно поддерживая уровень жизни.
Подробности в видео.