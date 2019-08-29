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Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»

29 августа 2019 13:34
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Новости Беларуси. Беларуси и США необходимо создать базу отношений на будущее. Об этом сегодня, 29 августа, шел разговор во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с советником президента США по национальной безопасности – Джоном Болтоном.

Вопросы белорусско-американского сотрудничества глава государства сразу предложил обсуждать откровенно и по-дружески. Отмечая, что, возможно, некоторые их них будут неприятны для обеих сторон.

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-1

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-3

Дипломатическим отношениям двух стран более 25 лет. Тем не менее, в них есть значительные проблемы, которые следует решать. Фундамент партнерства, конечно – торговля. Товарооборот за 2018 год – более 710 миллионов долларов. Основу белорусского экспорта составляют калийные и азотные удобрения, мебель, рентген-аппараты, льняные ткани. С американской стороны растет интерес и к экспорту услуг. Из США наша страна импортирует легковые автомобили, вакцину и лекарства.

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с Соединенными Штатами Америки предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа наши отношения.

До вашего визита здесь бывало очень много экспертов и специалистов из Соединенных Штатов Америки. Я лично с ними встречался. Вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некая история перезагрузки наших отношений.

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-9

Несмотря на ограниченность во времени вашего визита и нашей встречи, я все-таки предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества. В том числе и те, которые не очень приятными, может быть, будут для Соединенных Штатов Америки. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами.

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-12

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности:
Господин Президент, благодарю за эту встречу. Я считаю, что это хорошая возможность провести переговоры по важным темам – региональной безопасности и двустороннему сотрудничеству.

Минск и Вашингтон сотрудничают в разных сферах – военной, здравоохранении, сельском хозяйстве, а также ведет диалог по вопросам безопасности – это борьба с преступностью, терроризм и торговля людьми. Партнерство закрепили в 2019 году в меморандумах о сотрудничестве между различными структурами Беларуси и США.

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-15

Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»-17

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Джон Болтон # Фотофакт

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