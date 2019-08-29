Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»
Новости Беларуси. Беларуси и США необходимо создать базу отношений на будущее. Об этом сегодня, 29 августа, шел разговор во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с советником президента США по национальной безопасности – Джоном Болтоном.
Вопросы белорусско-американского сотрудничества глава государства сразу предложил обсуждать откровенно и по-дружески. Отмечая, что, возможно, некоторые их них будут неприятны для обеих сторон.
Дипломатическим отношениям двух стран более 25 лет. Тем не менее, в них есть значительные проблемы, которые следует решать. Фундамент партнерства, конечно – торговля. Товарооборот за 2018 год – более 710 миллионов долларов. Основу белорусского экспорта составляют калийные и азотные удобрения, мебель, рентген-аппараты, льняные ткани. С американской стороны растет интерес и к экспорту услуг. Из США наша страна импортирует легковые автомобили, вакцину и лекарства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с Соединенными Штатами Америки предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа наши отношения.
До вашего визита здесь бывало очень много экспертов и специалистов из Соединенных Штатов Америки. Я лично с ними встречался. Вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некая история перезагрузки наших отношений.
Несмотря на ограниченность во времени вашего визита и нашей встречи, я все-таки предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества. В том числе и те, которые не очень приятными, может быть, будут для Соединенных Штатов Америки. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами.
Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности:
Господин Президент, благодарю за эту встречу. Я считаю, что это хорошая возможность провести переговоры по важным темам – региональной безопасности и двустороннему сотрудничеству.
Минск и Вашингтон сотрудничают в разных сферах – военной, здравоохранении, сельском хозяйстве, а также ведет диалог по вопросам безопасности – это борьба с преступностью, терроризм и торговля людьми. Партнерство закрепили в 2019 году в меморандумах о сотрудничестве между различными структурами Беларуси и США.