МИД пояснил, почему Беларусь будет представлена на уровне посла на памятных мероприятиях в Варшаве

Новости Беларуси. Отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель МИДа пояснил, почему в Варшаве на памятных мероприятиях 1 сентября по случаю начала Второй мировой Беларусь будет представлена на уровне посла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-секретарь МИД еще раз обратил внимание, что освобождение Центральной и Восточной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям многонациональной Красной Армии.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы, безусловно, признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ним у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход. Разделять вклад союзных республики в общую Победу, по нашему мнению, мягко говоря, исторически неверно. В Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия.

Добавим, основные памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой, пройдут на полуострове Вестерплатте, недалеко от Гданьска. Здесь 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия начала вторжение в Польшу.