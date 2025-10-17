Какие интересы у США в Беларуси? Об истинных целях Штатов рассказал политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Белорусско-американские отношения могут быть улучшены. Об этом шла речь на недавнем совещании у главы государства, где он рассказал о сути контактов с американской стороной.

Главный интерес Беларуси предельно понятен – прежде всего нам необходимо снятие незаконных санкций с белорусских предприятий, а также влияние США на союзников в Европе, таких как Польша и прибалтийские страны, для изменения их деструктивной политики, направленной на закрытие и блокаду границ.

Какие же интересы у США? Вряд ли в настоящее время они могут предложить Беларуси что-то кроме снятия санкций. Американцы выводят свои инвестиционные проекты даже из стран-союзниц (например, Тайваня или ФРГ) назад в США. Поэтому никаких инвестиций для стран-несоюзников они тем более предложить не могут.

Стратегическим интересом США в Беларуси выступает вытеснение китайских товаров и инвестиций, дистанцирование Минска от Москвы, а также заморозка отношений с Тегераном, поскольку американцы хотят изоляции Ирана.

Снятием санкций с нас они будут пытаться вернуть свои товары и фирмы в Беларусь, а через нас и в Россию, чтобы потеснить своих китайских конкурентов, получить инструменты влияния на Россию через серый импорт и продвигать полную международную изоляцию Ирана.

Президент не раз говорил, что сомневается – не ведут ли США двойную игру. Иллюзий у нас нет, ведь, с одной стороны, Трамп заявляет о готовности сотрудничать, а с другой – фактически дает отмашку Польше закрывать границу с Беларусью и проводить антибелорусскую политику давления, стимулирует милитаризацию Варшавы и стран Прибалтики.

Это выглядит как стратегия «разделяй и властвуй», где задачей США является наращивание инструментов давления на Китай, Россию и ЕС. Польша и Беларусь в этой схеме выступают важными элементами из-за своего транзитного потенциала, связующего ЕС с Россией и Китаем.

США будут пытаться восстанавливать свою политику влияния на общественную жизнь в Беларуси через создание новых НКО и лоббистских групп внутри и за пределами страны. Трамп и его сторонники, несмотря на устоявшееся мнение, не отказываются от стратегии экспансии, просто меняют продемократические леволиберальные структуры типа USAID на прореспубликанские.

Этот вывод можно сделать, анализируя сотрудничество США с евроскептическими политическими силами правого толка в ЕС и Великобритании и поддержкой ими прозападных националистов по всему миру. Поэтому нельзя исключать активизации на нашем направлении различных сил правого толка: националистов, либертарианцев и им подобных.