Дзермант: память о Победе – это то, что должно сегодня помогать нам выстоять в новом противостоянии

Алексей Дзермант, политолог:

Приближается один из самых важных праздников для всего нашего большого Отечества от Бреста до Владивостока – День Победы, 80-летие которой мы отмечаем в этом году. 80 лет назад наши деды и прадеды, наш советский народ победил нацистскую Германию и ее союзников, и все эти годы мирной жизни в Беларуси были обеспечены именно этой Победой, этим беспримерным подвигом.

К сожалению, сегодня мы видим, что никакая победа не может быть окончательной, потому что те силы, которых мы победили тогда, пытаются взять реванш, возродиться и снова бросить нам вызов, причем у нас же дома – в части нашего восточнославянского мира, в Украине. Для нас память о Победе – это не просто фиксация, музеефикация неких исторических фактов, событий, вовсе нет – это то, что должно сегодня помогать нам выстоять в новом противостоянии.

Во время выступления на международном патриотическом форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» наш Президент сказал…