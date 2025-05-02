Дзермант: память о Победе – это то, что должно сегодня помогать нам выстоять в новом противостоянии

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Приближается один из самых важных праздников для всего нашего большого Отечества от Бреста до Владивостока – День Победы, 80-летие которой мы отмечаем в этом году. 80 лет назад наши деды и прадеды, наш советский народ победил нацистскую Германию и ее союзников, и все эти годы мирной жизни в Беларуси были обеспечены именно этой Победой, этим беспримерным подвигом.
К сожалению, сегодня мы видим, что никакая победа не может быть окончательной, потому что те силы, которых мы победили тогда, пытаются взять реванш, возродиться и снова бросить нам вызов, причем у нас же дома – в части нашего восточнославянского мира, в Украине. Для нас память о Победе – это не просто фиксация, музеефикация неких исторических фактов, событий, вовсе нет – это то, что должно сегодня помогать нам выстоять в новом противостоянии.
Во время выступления на международном патриотическом форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» наш Президент сказал…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. Поэтому мы так уцепились за эту историческую память. Читайте здесь.
Алексей Дзермант:
Тут все предельно понятно, эту память, свершение Великой Победы, мы не можем предать. Но что, кроме памяти, нам еще может помочь побеждать вновь и вновь, несмотря ни на какие попытки нас покорить, уничтожить, ослабить?
Это наши ценности, ради которых люди сражались и умирали 80 лет назад. Они не изменились, они в нас, просто нужно каждый раз говорить о них, разъяснять их, защищать от нападок и попыток заменить другими – чуждыми.
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