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27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин

02 мая 2025 17:01
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Политические фантазии Дональда Трампа продолжают грохотать так, что вскоре звезды посыпятся с американского флага ну или Статуя Свободы заплачет. Неугомонный популист собрался сделать Америку снова великой, но как? Путем создания новых национальных праздников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин-2

8 мая объявить Днем Победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем Победы в Первой мировой – и как вам такие заявления Трампа? Подобное вольное обращение с историей глава Белого дома аргументировал тем, что до его президентства в Америке просто не было лидеров, способных «пропиарить» эпичность американской роли в этих исторических событиях.

По всей видимости, считая Америку спасительницей наций, он заявил, что именно США внесли в разгром нацизма несравнимо больше пользы, чем любая другая страна. Так, гладить мировое сообщество против шерсти – особый вид удовольствия для главы Белого дома, считают эксперты.

27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин-4

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
27 миллионов советских людей, отдавших свои жизни за Победу над фашизмом, никоим образом не могут быть сравнимы с потерями США. Для советского народа это была война за свое будущее существование, за право на существование. Для Соединенных Штатов это была война за прибыль, за мировое господство и за решение своих геополитических задач. 

27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин-6

Положить конец украинскому конфликту за 24 часа у Трампа, как мы видим, не получилось. Теперь, признавая это, он основательно взялся за переписывание истории, причем бесцеремонно игнорируя общепризнанные догмы. Но и этот популизм не на руку Белому дому. Рейтинг Трампа не дотягивает и до 40 % – это, к слову, исторический минимум. 

Глава Белого дома терпит провалы в торговых войнах, кроме того, налицо энергетический кризис в стране. Наконец, даже его налоговые реформы и миграционные инициативы привели к расколу в американском обществе. Возникает закономерный вопрос: а стоит ли «величие США» таких жертв и как долго простоит воздушный замок агрессивных реформ Трампа?

# Николай Бузин # Дональд Трамп # Великая Отечественная война # Вторая мировая война # Первая мировая война

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