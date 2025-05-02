27 млн советских людей, отдавших свои жизни за Победу, не могут быть сравнимы с потерями США – Бузин

Политические фантазии Дональда Трампа продолжают грохотать так, что вскоре звезды посыпятся с американского флага ну или Статуя Свободы заплачет. Неугомонный популист собрался сделать Америку снова великой, но как? Путем создания новых национальных праздников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая объявить Днем Победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем Победы в Первой мировой – и как вам такие заявления Трампа? Подобное вольное обращение с историей глава Белого дома аргументировал тем, что до его президентства в Америке просто не было лидеров, способных «пропиарить» эпичность американской роли в этих исторических событиях. По всей видимости, считая Америку спасительницей наций, он заявил, что именно США внесли в разгром нацизма несравнимо больше пользы, чем любая другая страна. Так, гладить мировое сообщество против шерсти – особый вид удовольствия для главы Белого дома, считают эксперты.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

27 миллионов советских людей, отдавших свои жизни за Победу над фашизмом, никоим образом не могут быть сравнимы с потерями США. Для советского народа это была война за свое будущее существование, за право на существование. Для Соединенных Штатов это была война за прибыль, за мировое господство и за решение своих геополитических задач.