Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

Новости Беларуси. Отношения между Минском и Ригой 26 июля обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии. Главное внимание – вопросам экономики. По итогам 2018 года сумма превысила 580 миллионов долларов. Но этого недостаточно, уверен белорусский Президент. Дипломатические отношения между странами установлены 27 лет назад. А политический диалог активизировался 7 лет назад. Белорусская сторона призывает не путать политику с экономикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

600 миллионов товарооборот – это ничто, можно сказать, имея в виду наши возможности. И возможности в перспективе. Я открыто говорил, что я экономист и не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты.