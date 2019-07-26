Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»
Новости Беларуси. Отношения между Минском и Ригой 26 июля обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии. Главное внимание – вопросам экономики. По итогам 2018 года сумма превысила 580 миллионов долларов. Но этого недостаточно, уверен белорусский Президент.
Дипломатические отношения между странами установлены 27 лет назад. А политический диалог активизировался 7 лет назад. Белорусская сторона призывает не путать политику с экономикой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
600 миллионов товарооборот – это ничто, можно сказать, имея в виду наши возможности. И возможности в перспективе. Я открыто говорил, что
я экономист и не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой.
Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты.
И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем. Да, над вами довлеет Европейский союз, вы член Европейского союза, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях. Но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом – Беларусью. Я это понимаю, воспринимаю и очень ценю.
Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза
Хочу вас заверить, что мы всячески будем стараться развивать с вами отношения, прежде всего торгово-экономические – это база, на которой строится дом и политических, и дипломатических отношений. Мы будем развивать эти торгово-экономические отношения, если вы к этому готовы, и более серьезно развивать, на пользу наших государств.