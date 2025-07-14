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Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков

14 июля 2025 16:54
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Тренд на упрощение процедур. В том числе по регистрации земельных участков. Президент подписал указ, который вносит коррективы в существующий порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, согласно документу, зарегистрировать правоудостоверяющие документы на земельный участок без разработки проектов их отвода можно будет до 1 января 2028 года. Упрощенный порядок оформления будет распространяться на землю, которую предоставили для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел. К этому же перечню попадают и самовольно занятые участки. До этой же даты оформить участки по обновленной схеме – без разработки проектов их отвода – смогут организации, которым была предоставлена земля для строительства и обслуживания эксплуатируемых многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

# Закон # Александр Лукашенко

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