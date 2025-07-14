Лукашенко направил соболезнование Президенту Нигерии в связи со смертью бывшего главы страны

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Нигерии Боле Тинубу в связи со смертью бывшего главы этой страны Мухаммада Бухари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти этого выдающегося государственного деятеля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что его будут помнить как мудрого политика и полностью преданного нигерийскому народу руководителя, который стремился к обеспечению экономического суверенитета страны и повышению благополучия людей, укреплению мира и стабильности в регионе.

Президент Беларуси также выразил глубокие соболезнования всем гражданам Нигерии, адресовал слова поддержки родным и близким Мухаммада Бухари в связи с этой тяжелой утратой.