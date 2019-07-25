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Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза

25 июля 2019 21:15
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Новости Беларуси. В отношениях Беларуси и Латвии принципиальных проблем нет. Об этом 25 июля на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом заявил Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза-1

Сотрудничество между Минском и Ригой динамично развивается как на уровне министерств и ведомств, так и между парламентами двух стран. Так, в 2018 году с официальным визитом в нашу страну приезжал премьер-министр Латвии. Тогда был подписан пакет документов. Сегодня стороны отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия между странами как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза-4

Латвия готова оказывать содействие в дальнейшей нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Работа в этом направлении ведется, в том числе и в рамках проекта «Восточное партнерство». Существующие проблемы по некоторым позициям, партнеры готовы обсуждать открыто и искать точки соприкосновения.

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза-7

Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
Мы очень высоко ценим сотрудничество между Латвией и Беларусью в сфере безопасности. Я думаю, что обмен информацией, наблюдатели на войсковых учениях, то, что состоялись визиты министров обороны обоих стран – это показывает, что мы выстраиваем свои отношения на очень хорошем уровне. И не только, когда это касается политики и экономики, но и когда касается довольно непростой ситуации в сфере безопасности в нашем регионе.

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза-10

С главой внешнеполитического ведомства Латвии также встретился премьер-министр Беларуси. На переговорах отметили рост товарооборота. За 2018 год партнеры наторговали более чем на полмиллиарда долларов. Теперь правительство нашей страны предлагает несколько новых совместных проектов. Среди перспективных направлений – логистика, медицина, высокие технологии.

В настоящее время латвийская компания участвует в разработке биометрических паспортов для Беларуси. Сергей Румас передал приглашение своему латвийскому коллеге посетить Минск.

# Беларусь-Латвия # Экономика # Эдгар Ринкевичс # Владимир Макей # Сергей Румас # Фотофакт

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