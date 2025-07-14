В Польше планируют провести референдум по отказу от принудительного приёма нелегальных мигрантов

В Польше назревает новый виток противостояния по невероятно чувствительному для всего Евросоюза миграционному вопросу. Оппозиционная партия «Право и справедливость», заручившись поддержкой избранного президента Кароля Навроцкого, инициировала сбор подписей за проведение референдума по отказу от принудительного приема нелегальных мигрантов в соответствии с новым пактом ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что документ должен вступить в действие уже в 2026-м. Он позволит странам ЕС перераспределять до 30 тысяч своих мигрантов в год по всей еврозоне, при этом – почувствуйте опасность момента – не спрашивая разрешения у соседей. Подобный плебисцит против насильного принятия, по сути, чужих мигрантов уже пытались организовать в 2023 году, однако из-за низкой явки его результаты остались нерелевантными. На этот раз, как показал социологический опрос, готовность принять участие в голосовании значительно выросла: почти три четверти респондентов планируют прийти на участки. Тем временем сообщается, что более полумиллиона подписей уже собрано и кампания продолжится.

Мариуш Блащак, руководитель парламентской фракции партии «Право и справедливость» (Польша):

Только так мы можем остановить угрозу миграционного пакта, а эта угроза весьма и весьма реальна. Мы не согласны с тем, что в Польше, как и в Западной Европе, женщины не могут чувствовать себя в безопасности, покидая свои квартиры или дома после наступления темноты. Однако возникает вопрос: зачем проводить референдум, направленный на ужесточение миграционных мер, если на прошлой неделе польское правительство и так восстановило контроль на границе с Польшей и Германией, чтобы предотвратить приток нелегалов в страну? По мнению оппозиции, решение премьер-министра Дональда Туска было принято неискренне и под давлением «гражданских патрулей», а вовсе не в соответствии с его твердыми убеждениями.