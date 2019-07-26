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Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

26 июля 2019 11:40
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Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И придерживается хороших отношений как с Западом, так и с Востоком – особо подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает. Мы среднеевропейское государство, находимся в Европе, а маленьких не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим.

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю. В этом суть нашей независимости. За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством.

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»-4

Мы ни в коем случае, никогда не станем рвать наши отношения ни за какие деньги с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг Президента Беларуси в многонациональной России – за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Гадать здесь нечего, я вам говорю это публично и откровенно. Может, в таком контексте первый раз. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Эдгар Ринкевичс # Фотофакт

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