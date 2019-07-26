Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

Новости Беларуси. Беларусь выстраивает равноправный диалог с различными государствами, невзирая на их размеры и геополитические амбиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И придерживается хороших отношений как с Западом, так и с Востоком – особо подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает. Мы среднеевропейское государство, находимся в Европе, а маленьких не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим.

Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»

Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю. В этом суть нашей независимости. За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством.