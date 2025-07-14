К вопросу об экономической и геополитической предсказуемости – то, чего сейчас, например, остро не хватает Молдове. В преддверии парламентских выборов обстановка здесь остается напряженной. Финал электоральной кампании в Молдове запланирован на конец сентября. Сейчас партии подают документы в ЦИК для регистрации. 14 июля это сделал и оппозиционный к нынешней проевропейской власти – блок «Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По закону одобрить или отклонить заявку должны в течение пяти дней. Однако ранее ЦИК Молдовы уже неоднократно отказывал представителям партии в праве участвовать в выборах. И в этот раз, вероятно, будет тот же сценарий. Тем временем у здания комиссии собрались сторонники «Победы», чтобы выразить блоку свою поддержку. А также вновь заявить о том, что режим правительства Майи Санду нарушает нейтралитет страны. По словам протестующих, предстоящие выборы будут «самыми грязными за всю историю Молдовы».

Как показывают последние соцопросы, более 80 % граждан страны уверены – ключевые решения в Молдове принимаются под влиянием иностранных интересов, в частности Брюсселя. К слову, о том, что теряющая популярность правящая партия Санду намерена заручится поддержкой ЕС на предстоящих выборах, стало известно после недавнего саммита Молдовы и Брюсселя. Напомним, он проводился в начале июля с целью дать дорогу процессу евроинтеграции Молдовы.