Дудчак о БРИКС: будет создана система, бьющая по основам нынешнего долларового порядка

Беларусь стала страной – партнером БРИКС. Накануне завершился трехдневный саммит в Казани. Объединение сегодня является одной из основ многополярного мироустройства. Этот процесс не остановить – запрос глобального большинства является объективной причиной существования и развития БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее важна и экономическая составляющая. Доля стран-участниц в мировой экономике за прошлый год составила порядка 36%, обогнав «Большую семерку». Тем не менее в финансовом отношении есть над чем работать, в частности над созданием собственной платформы взаимных расчетов, независимой от западных механизмов. С таким предложением выступил Владимир Путин, как лидер председательствующей в 2024 году страны.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук:

Идет речь о том, что будет система и система платежей. И то, что мы называем заменой SWIFT, то есть способствовать обмену сообщениями между финансовыми структурами в обход евро, доллара, других валют, которые стали токсичными. Будет создана система, которая не будет подвержена санкциям. Это уже хорошо. И доллар выходит из обращения на значительной территории. И к этой системе могут подключиться многие страны. В общем, идея отличная, важная, своевременная и такая, бьющая по основам нынешнего долларового порядка. Чего упрекаете? Сколько воин вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС. Подробности. Беларусь уже предложила конкретные направления, наработки в которых будут полезны для БРИКС. Они поспособствуют решению проблем устойчивого развития, борьбы с бедностью и голодом, а также обеспечению неделимой безопасности.