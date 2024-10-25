Дудчак о БРИКС: будет создана система, бьющая по основам нынешнего долларового порядка
Беларусь стала страной – партнером БРИКС. Накануне завершился трехдневный саммит в Казани. Объединение сегодня является одной из основ многополярного мироустройства. Этот процесс не остановить – запрос глобального большинства является объективной причиной существования и развития БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не менее важна и экономическая составляющая. Доля стран-участниц в мировой экономике за прошлый год составила порядка 36%, обогнав «Большую семерку». Тем не менее в финансовом отношении есть над чем работать, в частности над созданием собственной платформы взаимных расчетов, независимой от западных механизмов. С таким предложением выступил Владимир Путин, как лидер председательствующей в 2024 году страны.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук:
Идет речь о том, что будет система и система платежей. И то, что мы называем заменой SWIFT, то есть способствовать обмену сообщениями между финансовыми структурами в обход евро, доллара, других валют, которые стали токсичными. Будет создана система, которая не будет подвержена санкциям. Это уже хорошо. И доллар выходит из обращения на значительной территории. И к этой системе могут подключиться многие страны. В общем, идея отличная, важная, своевременная и такая, бьющая по основам нынешнего долларового порядка.
Чего упрекаете? Сколько воин вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС. Подробности.
Беларусь уже предложила конкретные направления, наработки в которых будут полезны для БРИКС. Они поспособствуют решению проблем устойчивого развития, борьбы с бедностью и голодом, а также обеспечению неделимой безопасности.
Юрий Ярмолинский, аналитик БИСИ, руководитель Центра исследований ШОС и БРИКС:
Думаю, что Беларусь как признанный донор продовольственной безопасности может предложить тоже свои продукты питания, которые в том числе уже известны и ценятся на пространстве БРИКС. Но, на мой взгляд, основной наш клад может быть такой не материальный, именно как страна, которая до этого уже имеет серьезный опыт участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, таких как СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ.
Мировые СМИ посветили саммиту БРИКС материалы на своих главных страницах. Журналисты отмечают, роль БРИКС на мировой арене растет и экономический вектор явно смещается в сторону этой организации. С особым интересом за саммитом наблюдали и американские репортеры. В итоге за океаном вынуждены были признать, санкции не сработали, в изоляцию угодил сам Запад.