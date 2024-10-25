«У БРИКС есть перспектива превратиться в экономический или финансовый блок» – политаналитик

Беларусь получила статус партнера БРИКС. Это обязательная ступень перед вступлением в это объединение. На полях саммита в Казани Александр Лукашенко отметил, что Беларусь полностью разделяет философию организации и идет в нее с конкретными проектами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна готова стать активным участником объединения.

Юрий Шевцов, политический аналитик:

Вот БРИКС изначально специализирован на проблеме создания экономических условий, которые выводят страны из-под контроля Запада, прежде всего из-под контроля доллара и евро. То есть в идеале задача БРИКС – это создать свою систему расчетов наподобие SWIFT, так чтобы карточки принимались банковские всюду, хотя бы в этих странах. У БРИКС есть перспектива превратиться в экономический или финансовый блок. Произойдет ли это? Ну, на мой взгляд, да.