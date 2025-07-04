Знаковая дата – 4 июля 2024 года Беларусь стала полноценным участником ШОС

Половина населения планеты и 2/3 территории Евразии. А еще четверть мирового ВВП, 15 % международной торговли, четыре государства из большого космического клуба и столько же из клуба ядерных держав. И эта геополитическая и экономическая мощь, которую сегодня сложно переоценить и с которой в современном мире нельзя не считаться – все это Шанхайская организация сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятка государств-единомышленников, среди которых ровно год в качестве полноправного члена и Беларусь. 4 июля 2024-го – для Минска дата историческая. Именно в этот день в Астане на саммите глав государств были подписаны документы и с этого момента де-юре наша страна в составе организации.

Хотя де-факто наш путь в ШОС начинается с 2010-го. С организацией мы плотно сотрудничали сначала в статусе партнера по диалогу, затем как наблюдатели. Этот опыт, вкупе с политической волей главы нашего государства, год назад позволил Минску сделать следующий и самый важный шаг.