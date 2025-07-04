Знаковая дата – 4 июля 2024 года Беларусь стала полноценным участником ШОС
Половина населения планеты и 2/3 территории Евразии. А еще четверть мирового ВВП, 15 % международной торговли, четыре государства из большого космического клуба и столько же из клуба ядерных держав. И эта геополитическая и экономическая мощь, которую сегодня сложно переоценить и с которой в современном мире нельзя не считаться – все это Шанхайская организация сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятка государств-единомышленников, среди которых ровно год в качестве полноправного члена и Беларусь. 4 июля 2024-го – для Минска дата историческая. Именно в этот день в Астане на саммите глав государств были подписаны документы и с этого момента де-юре наша страна в составе организации.
Хотя де-факто наш путь в ШОС начинается с 2010-го. С организацией мы плотно сотрудничали сначала в статусе партнера по диалогу, затем как наблюдатели. Этот опыт, вкупе с политической волей главы нашего государства, год назад позволил Минску сделать следующий и самый важный шаг.
Укрепление региональной и международной безопасности стран участниц, четкие и справедливые правила в промышленной кооперации, логистике, сельском хозяйстве, а еще взаимообогащение национальных культур и повышение мирового авторитета ШОС – вот направления, над которыми Минск предложил коллегам по организации активно работать с самого «старта».
К тому же «шанхайский дух», который основан на созидательном и миролюбивом сотрудничестве, схож с основными принципами белорусской внешней политики. Мы всегда выступали «за» укрепление многополярного и справедливого мира, противодействие терроризму и экстремизму, информационную безопасность. А потому вступление Беларуси в ШОС открыло для Минска принципиально новые возможности.