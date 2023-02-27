Восток делает выбор в последний момент в пользу очевидного победителя. Поможет ли Китай России, если понадобится?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Алексей, вы наблюдали за определенными встречами, которые происходили с российской и китайской стороны. Насколько это говорит об определенной новой стадии во взаимоотношениях? И окажет ли Китай должную поддержку, если России она понадобится? И наоборот.

Алексей Дзермант, политолог:

Я не хотел бы какие-то завышенные ожидания и высокопарные слова говорить, что это оформившийся союз, альянс и так далее. Очевидна общность стратегических интересов. Китай заинтересован в стабильном партнере на севере, в стабильных границах, в поставках тех же энергоресурсов. Россия, естественно, взаимно заинтересована, чтобы на восточных границах тоже был предсказуемый партнер. При этом нет противоречий идеологических. Есть общность определенных интересов, геополитических и стратегических, и есть общий противник и конкурент. Это сближает. Но мы все понимаем, что китайская стратегическая культура не резкая, она будет наблюдать, умная обезьяна будет смотреть с горы, как дерутся тигры в долине. Задача России в данном случае – демонстрировать то, что все от нее ждут: решительность, волю к победе. Только это склонит всех восточных партнеров к более тесным отношениям. Хотя уже сейчас можно сказать, что так или иначе, косвенно или прямым образом Китай, скорее, играет на российском поле, в пользу России.