Лукашенко: у Беларуси есть чем ответить на агрессивные выпады извне

На церемонии чествования выпускников высших военных вузов и высшего офицерского состава президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, что против страны уже не одно десятилетие ведется гибридная война, которая, по его мнению, будет усиливаться. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить – у нас есть», – сказал он.

Он подчеркнул, что страна готова жестко реагировать на любые угрозы, поскольку обладает современным и боеспособным вооружением.

«На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ», – заверил белорусский лидер.

Президент заметил, что ключевую роль в обороне играют не только технологии и оружие, но и моральные качества солдат и командиров. Он провел параллель с Великой Отечественной войной и указал на рост числа конфликтов по всему миру – от Ближнего Востока до Африки.

«Кто бы еще недавно мог сказать, что в год празднования 80-летия Великой Победы вдруг четко проявятся явные исторические параллели с теми далекими пропахшими порохом сороковыми годами?» – заметил Лукашенко.

Он также рассказал о нагнетании на Западе истерии по поводу якобы угрозы с востока и планах по перевооружению Европы, выразив обеспокоенность ситуацией в Украине, названной им «бессмысленной бойней».