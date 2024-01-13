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Наша страна твёрдо поддерживает принцип «одного Китая» – МИД Беларуси о выборах в Тайване

13 января 2024 16:41
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В китайском Тайване сегодня прошли президентские выборы. Как сообщают мировые СМИ, лидирует кандидат от правящей партии – 64-летний Лай Циндэ. Касательно результатов избирательной кампании звучат разные оценки. Главный вопрос обсуждений – политика, которую будет проводить регион Китая Тайвань в отношениях с Пекином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна твёрдо поддерживает принцип «одного Китая» – МИД Беларуси о выборах в Тайване-1

Свою позицию высказали и в МИД нашей страны. Там заявили, что Беларусь твердо поддерживает принцип «одного Китая», который является залогом стабильности и устойчивого развития всего региона. В ведомстве внимательно следят за ситуацией. Любые действия третьих сил, направленные на воздействие на выборный процесс, белорусский МИД считает недопустимыми. Любые попытки вмешательства внешних игроков во внутренние дела других государств в ведомстве осудили.

# Выборы

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