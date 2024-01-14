США пытается спровоцировать Саудовскую Аравию на военную интервенцию в Йемен. Какая судьба ждёт страну?

Хочешь не хочешь, а таким политическим прогнозам Лукашенко будешь верить. Помните, Президент в 20-м, когда бушевал ковид, говорил, что эпидемия – это только начало мировой перезагрузки и что впереди нас ждут еще более серьезные и сложные испытания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И что мы увидели? Конфликт в Украине, санкционная война. Сейчас эскалация перекинулась на Ближний Восток. На неделе вспыхнул и Йемен.

В ночь с четверга на пятницу корабли Британии и США выпустили более 100 ракет по объектам в этой стране. Целями стали места сборки беспилотников и позиционные районы для пуска ракет. Надо сказать, что ситуация в Йемене осложняется и гражданской войной, которая длится уже более 20 лет.

И сейчас разделена на три зоны контроля. Большая часть страны за группой «Ансар Аллах», они же хуситы. После начала операции Израиля в Палестине хуситы успешно перекрыли судоходство в Суэцком канале, чтобы добиться морской блокады Израиля и поддержать палестинцев. Второе, правительство Йемена, которое признает Запад, контролирует крупнейший порт страны Аден, где находятся газовые и нефтяные терминалы западных компаний. А юг страны захвачен сепаратистами. Экономика повсюду разрушена. Единственный источник дохода – экспорт углеводородов.

При этом группа «Ансар Аллах» имеет сетевую структуру, тесно связана с Ираном и не может быть уничтожена одним ударом. Поэтому, скорее всего, американцы ограничатся ракетными обстрелами. Проводить наземную операцию не в их интересах, потому что это помогло бы Саудовской Аравии. Отношения между Байденом и саудитами сейчас крайне напряженные, и вряд ли американцы собираются воевать вместо них в Йемене. Скорее США попытаются уничтожить системы ПВО и склады вооружений хуситов, чтобы ослабить их и спровоцировать Саудовскую Аравию на новую военную интервенцию.