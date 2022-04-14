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Дмитрий Песков: Беларусь – прекрасная площадка для продолжения переговоров России и Украины

14 апреля 2022 12:58
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Наиболее продвинутая форма интеграции – в рамках Союзного государства с Беларусью. Это еще раз 14 апреля подтвердил официальный представитель Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Песков: Беларусь – прекрасная площадка для продолжения переговоров России и Украины-1

Пресс-секретарь президента России отметил, что любые формы сотрудничества и взаимодействия с дружественными и союзническими странами будут продолжаться. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков назвал Беларусь прекрасной площадкой для продолжения переговоров России и Украины. Однако Киев пока не стремится договариваться, поэтому непонятно, когда будут следующие очные встречи. Напомним, переговорный процесс между Москвой и Киевом идет с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Беларуси, затем стороны продолжили общаться по видеосвязи. А 29 марта очный раунд переговоров прошел в Стамбуле.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Фотофакт

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