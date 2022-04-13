Это может стать новым толчком для развития. Белорусско-индийским дипломатическим отношениям исполняется 30 лет

Все предпосылки для этого есть: от политической составляющей до торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия. Мы также активно поддерживаем друг друга в международных организациях. Много реализуется совместных инициатив и проектов. В планах – наращивание товарооборота. На начало 2022 года он составлял 426 миллионов долларов, но потенциал сотрудничества намного выше. Перспективными станут совместные проекты в области образования, культуры, спорта и туризма. Сегодня Индия – мощное современное государство с развитой экономикой, большим рынком, серьезным научно-промышленным потенциалом. И наши отношения развиваются на принципах равенства, доверия и уважения. Сегодня в Министерстве иностранных дел нашей страны запланировано торжественное мероприятие по случаю 30-летия дипотношений Беларуси и Индии.