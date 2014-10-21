Дмитрий Медведев встретился с Александром Лукашенко 21 октября: обсуждали будущее Союза Беларуси и России

Новости Беларуси. 21 октября в Минске обсуждали будущее Союза Беларуси и России.

В Национальной библиотеке собрался Совет Министров Союзного государства. В нем принял участие и российский премьер Дмитрий Медведев.

Союзное государство Беларуси и России должно остаться ориентиром для других интеграционных объединений. Об этом заявил Президент на встрече с председателем правительства России, которая состоялась перед началом заседания Совета Министров Союзного государства. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Беларусь и Россия вступают в новый год без особых проблем в их отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2013 году страны наторговали почти на 40 миллиардов долларов. С 2015 года Беларусь и Россия будут работать в условиях Евразийского экономического союза. Поэтому многие задают вопрос: что будет с самым продвинутым интеграционным объединением?

По мнению Александра Лукашенко, ставить крест на Союзном государстве — преждевременно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне часто задают вопрос в связи с нашими телодвижениями и нашим зарождающимся Союзом, в который вы (я всегда говорю) немало вложили: что будет с Союзом Беларуси и России? Со строительством нашего Союзного государства? Я прямо говорю: если мы достигнем такого уровня в нашем Евразийском союзе сотрудничества с Россией, как у нас в рамках двустороннего договора, тогда нам нет необходимости держать две структуры. Но пока мы не имеем ни политической составляющей, ни дипломатической, ни военно-политической, ни военной в рамках Евразийского экономического союза — пусть это останется каким-то ориентиром для других интеграционных объединений. Тем более и отдыхать мы, наверное, не намерены, мы и дальше будем двигаться, совершенствуя и нормативно-правовую базу, и продвигаясь по тем направлениям, которые интересны для нашего народа, для россиян. Я думаю, у нас в последнее время не меньше стало проблем и работы, по которым мы должны двигаться вместе. Еще раз хочу подчеркнуть, Вы очень правильно заметили, что мы вступаем в новый год, наверное, как никогда без особых проблем в отношениях Беларуси и России. Наверное, и у нас нет таких просьб. Мы можем работать спокойно, выстраивая наши отношения по всем направлениям, начиная от энергетики и заканчивая поставками продукции.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Союзное государство имеет свою отдельную ценность. Вы, собственно, стояли у истоков Союзного государства. Несмотря на то, что у нас по каким-то вопросам что-то быстрее двигается, по каким-то вопросам — медленнее, все-таки я хотел бы сказать, что уровень взаимодействия между нашими государствами внутри Союзного государства - это тот ориентир, на который нужно нацеливаться всем другим странам. Именно поэтому мы регулярно встречаемся, в настоящий момент нет каких-то сверхсложных вопросов, на двустороннем треке все в порядке. Все основные вопросы мы закрыли, которые периодически возникают (это абсолютно нормальная ситуация). Сейчас наша задача, как мне представляется, нарастить все-таки торговое взаимодействие, потому что из-за кризисов, всякого рода ограничений, из-за других трудностей немножко просел торговый оборот. Я думаю, что правительства как раз этим должны заняться. Тем более, что с учетом сложившейся ситуации, открываются дополнительные возможности для присутствия наших белорусских партнеров на российском рынке.

21 октября на Союзном Совмине обсудили дальнейшие перспективы белорусско-российского сотрудничества.

В повестке дня три десятка вопросов. Среди них: сотрудничество в торгово-экономической и социальной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, научно-технических и инновационных программ. Кроме того, бюджет на 2015 год.

Одной из важнейших тем должно было стать принятие перспективного направления развития Союзного государства до 2017 года. Этот документ был разработан по поручению Президентов Беларуси и России, работа над ним велась с 2013 года.

В рамках Союзного Совмина были запланированы и переговоры премьер-министров двух стран Михаила Мясниковича и Дмитрия Медведева. Напомним: предыдущее заседание Совета Министров Союзного государства состоялось в декабре 2013 года в Москве.

И сегодня же Дмитрий Медведев посетил новое здание музея Великой отечественной войны. Напомним, что открывали его 3 месяца назад сразу два президента – и Беларуси, и России. У двух народов общая история и общие победы. Председатель российского Правительства осмотрел всю экспозицию, с интерсом выслушал рассказ экскурсовода и оставил запись в книге почетных гостей.