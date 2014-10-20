Александр Лукашенко назначил Виктора Шинкевича начальником Службы безопасности Президента

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 октября назначил нового начальника Службы безопасности Президента. Им стал Виктор Шинкевич. До этого он занимал в этой же структуре должность заместителя. По словам президента, был ряд предложений насчёт того, кто может занять это место, но глава государства объяснил свой выбор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы больше, чем кто либо, знаете о сущности этой Службы, знаете, какая ответственность на Службе безопасности. При этом я хочу сказать, что был ряд предложений по руководителю службы безопасности. Наверное, знаете, что кто-то рассматривает это, как хорошее, удачное, тёплое место, не понимая того, куда он идет, некоторые просто хочет попробовать себя в этой должности. Передо мной были два момента: назначать человека со стороны, чтобы встряхнуть этим самым Службу безопасности, или же оставить человека, который долгое время прослужил в Службе безопасности. Учитывая, что вы всю жизнь проработали в специальных органах, учитывая подготовку и вообще ваше отношение к делу, я все-таки остановился на втором варианте. Что на данный этап нам не стоит встряхивать Службу безопасности, приглашая человека со стороны. Но это не значит, что нужно оставить все как есть.