Александр Лукашенко: Система высшего образования основывается на потребностях вчерашнего дня

Новости Беларуси. Заставить иждивенцев работать и прекратить бесплатно раздавать государственные блага потребовал президент 20 октября на совещании по вопросам занятости и миграции в Республике Беларусь. Речь шла о состоянии рынка труда и перспективах его развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас около полумиллиона жителей нашей страны не задействованы в экономике. И, по словам президента, уже к 1 января будущего года они должны трудоустроиться.

Обсуждали также и ситуацию с мигрантами из Украины. В контексте переездов жителей в пределах страны затронули вопрос строительства жилья.

Ольга Юруть, СТВ:

Рынок труда — важная часть экономики, поэтому сохранение и приумножение трудовых ресурсов — забота государства. В нашей стране постоянный спрос на рабочие специальности — промышленность, строительство и транспортная сфера. Сегодня вопросы занятости и миграции обсуждали на совещании у президента.

К обсуждению ключевых позиций рынка труда приглашены министры, губернаторы, столичный градоначальник и руководство Администрации Президента и Правительства.

Разговор начали с демографии и миграции. Эти два аспекта определяющие, если вести речь о трудовых ресурсах. Впервые за 20 лет в Беларуси остановилось падение численности населения страны - успехи в рождаемости. За первое полугодие нынешнего года малышей родилось больше, чем в прошлом. Однако важно использовать возможности пополнения трудовых ресурсов, которые дадут эффект уже сегодня, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несмотря на то, что численность трудоспособного населения Беларуси составляет почти 60% от общего количества жителей, этот показатель начал снижаться. Население страны стареет, и мы это должны учитывать. Если в 2010 году на одного человека приходилось 2,7 человека в трудоспособном возрасте, то этот показатель сегодня стремится к двум человекам, завтра это будет два человека. А значит будет ухудшаться ситуация на рынке труда, нарастать дефицит рабочей силы, увеличиваться нагрузка на систему социальной защиты. Прежде всего на пенсионное обеспечение и здравоохранение.

В республике наблюдается постоянный спрос на рабочую силу. Наиболее востребованы рабочие специальности, которые составляют 76% от общей потребности. В первую очередь это касается промышленности, строительства, транспорта. В то же время на отдельных предприятиях наблюдается избыточная численность работников. Многие специалисты, обучаемые за счет бюджета, остаются невостребованными. И все потому, что система высшего образования основывается на потребностях вчерашнего дня и не готовит тех, кто реально нужен экономике страны. Но удивительно, почему система высшего образования может работать по вчерашним стандартам и готовить по потребностям вчерашнего дня. Подготовка кадров зачастую ведется без учета совершенствования и модернизации производства. Многие организации не могут определить заказ на специалистов даже на краткосрочную перспективу. Почему так происходит? Каким образом изменить эту негативную практику?

Увеличивается количество наших граждан, работающих за границей. В основном это Россия, но уже и Европа. В то же время к нам едут и просят устроиться на работу. Нарастает поток мигрантов из Украины. Конечно, мы будем помогать этим людям. Об этом уже немало сказано. Мы примем всех, кто хочет жить и нормально трудиться. У нас же есть районы и производства, где рабочих рук крайне не хватает.

В Беларуси готовы помочь и соседям. Есть районы и производства, где рабочих рук крайне не хватает. Однако открытая политика, как показывает европейский опыт, не всегда успешна, поэтому ставка все-таки на местных.

Александр Лукашенко:

Если не хотим межнациональных конфликтов у себя в стране, то надо задействовать белорусских граждан на полную катушку, а не плодить иждивенчество среди своих и привлекать иностранную рабочую силу на так называемую непрестижную работу. Как мне докладывают, около пятисот тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Ну, пусть сто тысяч - это домохозяйки и работающие на собственном подворье. А четыреста тысяч чем занимаются? Чем они заняты, за чей счет они живут? При чем все эти так называемые бездельники пользуются всеми благами государства — получают бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по датируемым государством тарифам. Эти 400 тысяч, о которых я сказал. А потом еще приходят к государству и требуют достойную пенсию. Надо заставить этих людей работать и прекратить раздавать бесплатно блага тем, кто не работает.

В начале года президент поручал детально проанализировать ситуацию на рынке труда. Специальная рабочая группа подготовила предложения. Сегодня их представили главе государства.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Человек должен идти за работой, а не работа за ним. Считаем в этой связи целесообразным дальнейшее сокращение строительства собственного жилья с господдержкой и увеличение строительства доступного по цене арендного жилья.

Александр Лукашенко:

Как вы заняли тех болтающихся, как вы сказали, полмиллиона почти?

Анатолий Тозик:

Если у него нет 15 лет стажа, в течение которых он выплачивал все необходимые налога на государство, он не имеет право получить нормальную пенсию. И, естественно, общего стажа. Это первое. Затем мы предлагаем: когда будет человек обращаться за пенсией, то учитывать последние 20 лет. Поэтому это тоже многих заставит выйти из тени и начинать работать.

Александр Лукашенко:

Как вы алкоголика экономически заставите что-то сделать? А если Шуневич возьмет сутра его за шиворот или средь бела дня, потрясет там где-то в холодной воде, в чувства приведет его, пуская на улицу, и за колючую проволоку - иди работай. А Ладутько огородит объемы работы. А там будет ходить от Шуневича надсмотрщик, грубо говоря, с дубиной хорошей. Отработал от сель до сель 40 квадратных метров - получишь пайку, не отработал - не получишь, будешь работать до посинения. Вот как надо заставлять таких работать. Это будет понятно, они это поймут. А экономически - к какой-то части надо экономически. Поэтому надо ввести и экономическое принуждение.

Если в Российской федерации есть отдельная структура — миграционная служба, то у нас поток приезжих отслеживает МВД. В прошлом году на работу в Беларусь прибыли свыше 12 тысяч иностранцев. В основном из Украины, Китая и Турции. Они чаще всего трудоустраиваются на предприятиях Брестской и Минской областей, также в столице.

Игорь Шуневич, министра Внутренних дел Республики Беларусь:

Допуск на национальный рынок труда трудящихся мигрантов осуществляется только после согласования с комитетами по труду и занятости, координирующими ситуацию на рынке труда Республики Беларусь, возможности привлечения нанимателями иностранных специалистов. На основании подписанных договоров и контрактов в первом полугодии 2014 года в Республику Беларусь на работу прибыло более 12 тысяч трудящихся мигрантов. В прошлом году в 2 раза меньше.

МВД предлагает и особые меры к неработающим. В частности к тем, кто злоупотребляет спиртным.

Александр Лукашенко:

Кто не поддержит то, что алкаш, бездельник, но здоровый как лось, не работает? Где-то там подрались с такими же алкашами, получили травмы. И он приходит, 21 день занимает койко-место. Человека нельзя бросить на улице, какой бы они ни был. Мы ему неотложную помощь мгновенно оказываем, а потом говорим: «Парень, деньги где? Ты государству их оставил, чтобы мы тебя лечили? Будем лечить. Не оставил? Ну так плати». Кто эту позицию не поддержит в народе? Все поддержат. Красивое слово для этого человека – тунеядец. Поэтому тунеядство надо ввести.

1 января принять меры, чтобы все (и рак, и жук, и жаба, и щука), все работали. Заставить всех работать. Надо вам арендное жилье – пожалуйста. Но арендное жилье мы завтра всем не построим. Этот процесс длительный. И жилье надо строить там, где есть работа. Или же строить там, где нужно развивать какое-то направление, какое-то производство. И следом создавать рабочие места или параллельно.

С Украины приехали люди. Мы их поддерживаем. Беда у них. Но они должны четко знать: если они хотят здесь остаться на какую-то длительную перспективу, идите работайте. Я не зря намекнул на пресс-конференции, ибо получим то, что происходит у нас в России. Давайте, едьте к нам. Приехали: половина работать не хотят. А половина занимает те места, что русским людям недоступны были. И получился конфликт между приезжими братьями-славянами, приехавшими с Украины, и русским человеком, который там постоянно живет. Мы этого хотим? Не надо. Поэтому всех сориентировать на то: вы приехали, мы вас – беда – принимаем, но надо работать.

Президент поддержал все озвученные меры и предложения. Главное, чтобы был результат.