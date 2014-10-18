Пресс-конференция Александра Лукашенко для СМИ России 17 октября. Телеверсия

Вся Россия (в журналистском формате) приезжала к нам не столько за новостями на минувшей неделе, сколько на ощупь и на вкус попробовать реальную жизнь в Беларуси.

100 репортеров федеральных и региональных СМИ из 50 субъектов Российской Федерации побывали на промышленных предприятиях, на ферме, в университете, в Парке высоких технологий и, конечно, в новом в музее Великой Отечественной войны!

А кульминацией по традиции стало интервью Президента Беларуси. Учитывая, наверное, особенность момента, первой и почти главной темой была ситуация в Украине, околоукраинские события и оценки последствий неконституционного государственного переворота – так назвал произошедшее в соседней стране Александр Лукашенко. И Президент со свойственной ему открытостью говорил то, чего не говорят или часто не говорят другие политики высшего ранга.

Александр Лукашенко:

Создается глобальная воронка в центре Европы, которая будет затягивать нас в эту бойню, в эту войну. Таким образом, мы будем убивать друг друга. Славяне будут гробить друг друга, чуть ли не впервые.

И когда поступили (подчеркиваю) предложения с разных сторон о том, чтобы в связи с нашей позицией по этим вопросам собраться в Минске, я сказал: хорошо, вы мне скажите, что сделать, я сделаю. Не я выступил миротворцем. Не надо мне лавры чужие приписывать. Я дословно сказал: что мне сделать для этого, потому что я не приемлю этой войны. И не только потому (это главное), что там гибнут ни в чем не повинные дети и старики, а потому, что это причина глобального конфликта, воронка, о которой я сказал. Мы долго консультировались, я четко понял, что мне надо сделать и вот здесь, в центре Европы, мы собрались для того, чтобы обсудить этот вопрос. Как результат — да, там сейчас идет перестрелка, да, я не понимаю, зачем они воюют за этот Донецкий аэропорт. Как человек военный (нельзя, наверное, президенту так говорить) скажу: ну и черт с ними, кто хочет воевать, друг друга колошматить, пусть они лучше в аэропорту воюют, чем на жилых территориях, где гибли массово дети, старики, а потом морги были забиты, электричества не было, людей хоронили просто в огородах, а некоторые по несколько суток валялись на улице, людей не могли похоронить.

И то, чего удалось достигнуть здесь переговорной контактной группе в Минске это уже благо, уже вроде и в аэропорту не такие идут бои. Если есть какие-то перестрелки, там разберутся. Сейчас и наблюдателям можно работать, ОБСЕ, российские, да и наши люди там есть, с Украины, которые видят, что мирный процесс пошел. Почему? Потому что победителей в этой войне быть не может. Это понимают и в Украине, и в России, в Донецкой и Луганской областях. Все это понимают. Но почему тем не менее эти перестрелки идут? Если бы не было парламентских выборов, этот процесс шел бы быстрее.

Нам надо спокойнее относиться сегодня к тому, что происходит в Украине в плане политики. Вы знаете, они всегда бурлили накануне выборов, тем более парламентских. То, что они сегодня говорят, это не значит, что завтра они будут проводить такую политику.

Александр Лукашенко:

В Украине произошел антиконституционный переворот. Помните события на Майдане?Помните эту стрельбу? В этой стрельбе трудно разобраться. Даже вам - въедливым журналистам. Когда начинается столкновение, то трудно разобраться: кто в кого стреляет и с какой целью. Идет информационная война, естественно, каждый использует в своих целях все эти события. Но это мы выносим за скобки.

Произошел антиконституционный переворот. Кто виноват? Президент Украины господин Янукович. Мой очень бывший хороший друг. Правда, я не могу сказать, что он мой друг или враг сейчас, потому что я с ним не встречался после этого. Он виноват. Только он в данной повинен в том, что произошло в Украине. Да, его заявления о том, что человеческая жизнь, капля крови не стоит власти так далее. Но а сколько сейчас жизней потеряли. Сколько тысяч. Кстати, никто не знает сколько. Ни россияне, ни мы. К сожалению, даже не они. Поэтому то, что произошло на Майдане и после - это был неконституционный государственный переворот. Когда я первый раз встречался с Александром Турчиновым, еще до Порошенко, когда он исполнял обязанности, оно прекрасно знал мою позицию в этом плане, я ему честно сказал: да, Александр (я с ним был знаком раньше, знаю его националистическую позицию, кстати, бывший комсомольский работник), ты - страшный нацмен. Да, мол, я националист, но не очень вражеский и так далее. Поэтому я ему сказал, что это был неконституционный переворот. Это был захват власти. Я так это понимаю, в России так это понимают.

Александр Лукашенко признался, что еще Леониду Кучме советовал провести реформы в системе украинской власти. Белорусский лидер считает, что Киеву нужна сильная президентская власть. которая могла бы склеить Украину, для этого было необходимо внести изменения в Конституцию, однако Кучма на это не пошел.

Александр Лукашенко:

Вот оттуда и пошло. Президент, Верховная Рада, низы жили по своему, Рада по своему, Президенты жили по своему. При Викторе Федоровиче Януковиче была создана такая система управления страной - не хочу ее характеризовать - такая система поборов, взяток, коррупция, которая просто была нетерпима для народа. Потеряна была управляемость, политики начали драться друг с другом, получилось так, что Виктор Федорович со своими соратниками финансировал «Правый сектор»! Потому что он, якобы, против Юли был бы. Потеря всяких ориентиров. И вот он создал для себя эту силу. которая его потом и уничтожила. Вот как было в Украине, это было на моих глазах. Я предупреждал Виктора Федоровича об этом, что этого делать нельзя. Я предупреждал Путина, что такие процессы происходят, а чуть раньше Медведева Дмитрия Анатольевича. И даже когда кредит Украине выделяли (конечно, надо помогать Украине, нельзя держать такую цену на газ, потому что уже при Януковиче это было использовано властями, чтобы создать страшную антироссийскую оппозицию внутри страны, там большинство из-за высокой цены на газ ненавидели россиян, президента, и на востоке страны такие тенденции были, это создавала, прежде всего, власть).

Журналистов интересовало и мнение президента о присоединении Крыма к России. Объясняя свою позицию, Александр Лукашенко вспомнил Будапештские договоренности 1994. Тогда Украина и Беларусь отказались от ядерного оружия. взамен получили гарантии, в том числе, территориальной целостности.

Александр Лукашенко:

Вот мы на сцене, а рядом с нами - Клинтон, Ельцин, представитель Великобритании как гаранты того, что если мы выводим ядерное оружие, то нам гарантируется полная безопасность, т.н. «ядерный зонтик». И все мы, подчеркиваю, останемся как независимые государства в рамках тех границ. которые существовали на тот период. Поэтому отвечаю искренне на вопрос и заявления тех, кто сегодня говорит: «мол, Хрущ, такой сякой, взял, да отдал непонятно как Крым в свое время Украине, поэтому надо забрать его». Это не мотив, даже если бы было так. В 1994 году на моих глазах была дана эта гарантия - в рамках тех существующих границ. Поэтому недопустимо, если какое-то государство нарушает ту территориальную целостность, которая была гарантирована, и отнимает часть территории у того или иного государства. Поэтому, если вчистую говорить, что какое-то государство отняло часть территории у другого государства - это неправильно! Это я вам искренне и откровенно подтверждаю. И не думайте, что я здесь боюсь, как некоторые в России, особенно у нас, нацмены наши, меня пугают, мол, «сегодня Украина, завтра Беларусь, а послезавтра Казахстан или наоборот». Чепуха полная! У нас даже не рассматриваются на политическом уровне подобные варианты. Я не допускаю, чтобы Беларусь стала очередным государством. у которого Россия по каким-то причинам заберет часть территории или всю Беларусь. Полная чепуха! Такого нет. Поэтому, если вчистую рассматривать эту проблему с присоединением каких-то территорий другой страной, это неправильно! И вряд ли кто-то станет со мной спорить. Но возникает другой вопрос. А почему Россия пошла на этот шаг? Кто в это виноват.

Я украинцам после инаугурации Порошенко и всем журналистам, которые меня там окружили при 40-градусной жаре и прижали к стенке, начали меня теребить, разозлился, взял и сказал: ребята, вы что, считаете, что Крым ваш? Так почему вы тогда не воевали за этот Крым? Почему вы его отдали России без единого выстрела? Значит, вы не считаете, что эта ваша территория. Это плюс России. Второе, зачем вы направили острие своей революции против наших людей (русских и белорусов русскоязычных), зачем вы начали запрещать язык. Что, больше не было проблем? Вы начали угрожать жизни этих людей. И третье, вы что, хотели разместить в Крыму подразделения НАТО? Вы знаете нашу позицию, поэтому ищите причину не в России, а у себя. Вы, минимум, дали повод к тому. чтобы Россия присоединила Крым к РФ. Вы в этом виноваты, а не Россия. Как максимум, зачем в подставлялись, если вызнали, об этом? Вы бы не давали повода, не подставлялись и не было бы этой ситуации. Поэтому, когда я оценивают ситуацию конкретно с Крымом, я исхожу из этого. Что будет дальше в Крыму, как будет дальше - я опускаю вопрос, как проходило присоединение, референдум и так далее: вы это все видели сами - вопрос важнейший. Не все однозначно, как это рисуется. Там очень тяжелая ситуация.

Президент приоткрыл часть непубличных переговоров, рассказывал, что предлагал и западным, и восточным партнерам план по выходу из кризисной ситуации в Украине еще до того, как события в Украине приняли совсем страшный оборот.

Александр Лукашенко:

Когда мне позвонили определенные люди, говорю: «что ты диктатору звонишь с Запада». Вот, мол, ситуация в Украине. Я их упрекнул, говорю: «ясно, что без согласия дяди Сэма позвонили». А вообще удивительно, диктатору позвонили! Мол, бросьте, ситуация ведь страшная. Я пошутил, говорю, — вы правы, ситуация страшная.

Если вы хотите, чтобы там стабилизировалась обстановка, у нас есть собственное видение, если хотите, свой план. Запад этот план не принял. Хотя я закладывал свою голову, что мы стабилизируем там обстановку. К сожалению, не вдаваясь в подробности, я это предлагал и России. И Россия его отклонила. Вот и судите сами, что происходит в Украине.

Я очень боялся и предупреждал, что в самом близком времени произойдет столкновение в Украине двух мощных сил. И Украина окажется ареной противостояний этих сил. Этого допустить нельзя, потому что уничтожим страну, обозлим 40 млн человек наших людей, прежде всего, которые знают русский язык и разговаривают на нем и думают так, как мы. Этого допустить нельзя! Это нарушение целостности в Украине приведет к тому, что будет пианино с одной и с другой стороны. Одни будут играть на одной стороне, другие на другой. Этого тоже допустить нельзя, потому что в истории этого быть не может, потому что таких музыкальных инструментов нет. Я об этом тоже предупреждал. Но этот план принят не был. Значит, эта бойня кому-то нужна.

Журналисты спросили, что бы Александр Лукашенко дела на месте Петра Порошенко.

Александр Лукашенко:

Надо смести все олигархические кланы, убрать их от власти. Это прежде всего. Но надо на кого-то опираться. Но там без силовых структур не обойдешься. А их нет. Где их взять?

Ведь в Украине немало людей, способных на это, но надо время, чтобы их собрать вокруг себя и смотреть, чтобы тебя не убрали и не пристрелили раньше, чем ты их соберешь.

Второе: приватизировал, вот результат, вот планка - прыгай, не прыгнул - уходи. Жесточайшая должна быть политика.

Самое главное, надо поднять народ, чтобы он тебя поддержал. Страшная задача. Как это сделать? Хотя к этому есть очень много причин: люди настрадались там. Но пойдут, не пойдут после этой крови…

Кстати говоря, Минск в связи с ситуацией в Украине вошел уже в политическую историю! Всем понятно, о чем речь, когда упоминают «Минские договоренности».

И на саммите в Милане, который совпал по времени с пресс-конференцией Президента Лукашенко, тоже ссылались на «Минские договоренности». Там Президенты ведущих европейских стран пытались примирить Россию и Украину. Взгляд из Минска на украинские события мы представили, а о том, как это видится из Киева, смотрите в этом репортаже.

Украина на пресс-конференции Президента Лукашенко российским журналистам упоминалась чаще всего. Может быть, даже чаще, чем Россия – статистики нет, но впечатление такое осталось.

Встречу с руководством «Мотор Сич» Александр Лукашенко не раз вспомнил во время пресс-конференции российским журналистам, когда говорил об экономическом сотрудничестве, о так называемых «точках роста» Беларуси, об интеграции состоявшейся и будущей и оценивая дружбу с Россией, порой не очень простую, особенно когда белорусская продукция пробивает путь на соседний рынок…

Российских журналистов интересовало, на чем Беларусь зарабатывает сейчас и какие сферы наиболее активно развивает.

Александр Лукашенко:

Вот вы говорите, Парк высоких технологий. У нас сегодня уже там 18 тысяч продвинутых людей. Из 10 крупнейших компаний, которые пользуются услугами, по-моему, 5 уже там работают. Когда-то приехали ко мне конгрессмены из Америки (я попробую воспроизвести, я об этом уже говорил, может быть, не впервые для некоторых). Они оценку дали нашим людям, которые там работают. Вот они говорят: «Когда к нам приезжают, это наши конкуренты в Америке». Крупный миллиардер говорит: «Ко мне приезжают и спрашивают, где это можно сделать». И он отвечает: «Если вы хотите сделать сложное - можете сделать это в Америке, если вы хотите сделать слишком сложное - можете сделать это в Индии, но если вы хотите сделать что-то невозможное - поезжайте в Беларусь». Примерно так он высказался. Это наши конкуренты, наши противники, можно сказать. Он приехал и меня начал благодарить. Значит, правильно поступили. Это что касается высоких технологий.

Мы создали в Беларуси свой искусственный спутник и российским ракетоносителем забросили его на орбиту, и он сегодня там летает. Для чего? Да, имидж - мы стали космической державой, нас записали в этот клуб и так далее. Но главное не это. Создав свой спутник, мы сектор экономики, часть предприятий, подняли на этот уровень - на высокий технологический уровень.

Дальше. Нам говорят, в постчернобыльской стране строить атомную станцию? Это было непросто: убедить людей и прочее. Я на это пошел. В предвыборную кампанию принял решение о строительстве атомной электростанции. Что это такое? Это в этой сфере высочайшие технологии, которые поднимут опять же определенный сектор наших предприятий, машиностроительных и прочих, на высочайший уровень.

Второе направление - это строительство и модернизация предприятий, завязанных на собственные ресурсы и сырье. Главное наше сырье вы видели - это земля, кроме мозгов и рабочих рук (это Парк высоких технологий), это еще дерево. Мы вынужден идти на самые современные технологии, потому что экономика открытая. 25-30% производимого вообще в стране мы потребляем, а 70-75, порой до 80% мы экспортируем. У нас открытая экономика, мы вынуждены идти на жесточайшую модернизацию. Заимствуем. Что угодно. Но если мы хотим выжить, нам надо модернизироваться. То есть совершенствовать производство — вот в чем суть. И этой точкой роста вся страна стала, потому что у нас принята программа модернизации. Смотрите, в сельском хозяйстве, я говорил, что были пустые полки. Мои выборы, предвыборная кампания сдерживали еще цены. Все - нечего есть, талоны вводили разные и так далее. Сегодня зайдите в магазин - у нас есть все, чтобы жить и питаться. И еще 7 миллиардов долларов мы экспортируем от Венесуэлы до России продукты питания.

А что будет с Союзным государством Беларуси и России?

Александр Лукашенко:

Мы упрекали своих партнеров, что вы отступаете от уровня Таможенного Союза. Более того, вы не идете на принципы, которые должны быть при едином вот этом экономическом таможенном пространстве. Россия: ну, потому что нефть и газ - это вещи дорогие, к 2025 году мы будем готовы. Казахи по своим каким-то принципам. А я им всегда говорю: слушайте, господа хорошие, зачем вы тогда затеяли этот Таможенный Союз и Экономический союз, если вы боитесь? Волков бояться — в лес не ходить. России ли бояться? Ведь речь шла, если говорить, о нефти, газе и других вещах. Речь-то идет только о Беларуси. Поэтому это не к нам вопросы, что мы отступили, создавая этот Союз, от некоторых принципов, которые были декларированы, уже действовали в нашей договоренности по Таможенному Союзу, не говоря уже о Союзном государстве.

Я уже много говорил о Союзном государстве, коль вы затронули эту тему. Поверьте, это тоже не наша вина, что сегодня народы не удовлетворены тем уровнем реализации договора о Союзном государстве. Это не наша вина.

Коренной вопрос: мы должны были вынести на референдум в России и Беларуси Конституцию будущего Союзного государства. Руководство России на это не пошло.

Еще одна тема - российское продуктовое эмбарго.

Александр Лукашенко:

Сейчас и белорусское качественное имеет цену, но цена эта по нашей причине выросла на 5-7%, на какие-то продукты на 8%. Но у вас же цена на отдельные продукты в 2 раза подскочила. 30-50%. А где этот рост? Он у вас, а не по нашей причине. Вот в чем вопрос. Поэтому не надо блокировать поставки продуктов питания. Это не секрет, мы до сих пор составляем балансы поставок нашей продукции на ваш рынок, то есть нам определяют, хотя у нас Союз, свободное перемещение товаров декларировали. Нам говорят: вы вот везите столько мяса, столько молока. Почему? Потому что ваши лоббисты боятся больших поставок, потому что цены упадут. А вам, частникам, это не нужно. Вот в чем глубинная причина этого. А у каждого крыша над головой. Вот там наверху. У нас это невозможно и недопустимо. Поэтому мы вас призываем просто к открытости. То, что вы декларировали, давайте в этом плане работать. Если в Краснодарском крае произведенное молоко и мясо в два раза дороже, чем поставляемое из Беларуси, так оно не дороже, у вас там климат лучше, потому что ваши частники хотят карман набить побыстрее и цену отсюда вздувают. Пусть конкурируют с белорусами.

Александр Лукашенко отверг обвинения в реэкспорте западных товаров в Россию через Беларусь.

Александр Лукашенко:

Я хочу вас заверить: никакого реэкспорта в Беларуси мы не санкционировали и мы это не поддерживаем. И сегодня совместная коллегия таможенников в Союзном государстве создана: ни одной претензии к нам не было. Реэкспорт не возможен. Он отслеживается. Возможно купить норвежскую рыбу, которая запрещена к поставке в Россию, или плодоовощную продукцию в Германии или Польше, ввезти в Беларусь, переработать, получить соки и прочее (это уже белорусская продукция), и продать ее на российском рынке - это не запрещено.

Но если глобально ставить вопрос - мы поставляем вам нормальную продукцию, [противники этого] - лоббисты или от таможни, или от мясной., молочной, плодоовощной продукции, чтобы держать у вас цены.

Не хлебом единым ( с маслом и молоком) зарабатывает Беларусь себе на жизнь. Традиционная репутация сборочного цеха сохранилась и на постсоветском пространстве. Президент Лукашенко приводил примеры и с тракторами, и с БелАЗами… А наш корреспондент Ольга Макей проследила первые шаги гигантов и новинок белорусского машиностроения в этом репортаже.

Спрашивали репортеры и редакторы российских СМИ Президента Беларуси не только о судьбах мира и страны, но и о собственной президентской судьбе, о вкусах и симпатиях.

В 2015 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Журналисты спросили Александра Лукашенко о планах на следующий год.

Александр Лукашенко:

Если бы выборы были завтра, я бы вам сказал: да, пойду. Но до выборов еще почти год. Что произойдет за этот год - не понятно.

Мне недавно предлагали: я могу на выборы пойти и в марте следующего года. Мол, у Лукашенко рейтинг хороший, почти 90%. Давайте пойдем! Никто не вякнет, что Лукашенко что-то подтасовал. Но это будет нечестно.

Как бы ни сложилась ситуация, выборы состоятся в октябре-ноябре, как общество воспринимает и как оно готово. Когда пять лет заканчиваются, тогда и пойдут выборы, а подстраиваться под ситуацию, чтобы сохранить власть.... Зачем? Все равно у народа останется зазубринка, а наши оппоненты получат факт для критики.

Поэтому это очень непростой вопрос. И не подходите к нему просто. Ах, вот выборы. Кто, если не Лукашенко! Хватит ему, пускай будет другой! Нет, народ уже понимает, что такое другой, особенно после украинских событий.

Видит ли Александр Лукашенко конкурентов на главной пост в стране?

Александр Лукашенко:

Как только я увижу такого политика... Может, я «ослеп»? слишком эгоистичен? и прочее - но я таких не видел... В узком кругу я говорю: знаете, все равно надо думать, не может все быть завязано на одного человека, мол «если не Лукашенко, то кто» и так далее. Но давайте подумаем, может, я чего-то не вижу - надо посмотреть, подсказать. Может, пока он не будет обладать авторитетом среди людей - но он способен. Лукашенко тоже становился президентом. Президентом не становятся - им рождаются. У Президента с народом есть связь. Когда ты говоришь - народ сразу тебя принимает и воспринимает или отвергает. Что-то такое невидимое должно быть в человеке от рождения. Таких людей много в мире. И если народ его избирает, то будет всегда поддерживать и прощать ему ошибки. Я не о себе говорю. Я вообще в размышлениях пришел к этому выводу. Я не о себе говорю. Я пришел к выводу, что нельзя стать сильным, нормальным президентом, если от природы у тебя нет этого людского человеческого..

Беларусь лидирует по борьбе с коррупцией в СНГ, поэтому журналисты спрашивают, а можно ли победить это зло?

Александр Лукашенко:

Еще до своего президентства я возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией в парламенте. Я внутренне не переношу воров, грабителей и прочих. Поэтому это постоянная работа [по борьбе с коррупцией]. Но мы не планируем совершать переворот в законодательстве. Мы будем его совершенствовать каждый час. Сейчас идет обсуждений дополнений, идет всенародное обсуждение предложений, которые мне внесены для совершенствования этого закона. Я попросил, чтобы опубликовали - пусть народ выскажется. Очень много интересных предложений.

Вы знаете, почему я обратился к народу? Закон ведь пишут и готовят чиновники. По нашим исследованиям, они занимают второе место в коррупционных проявлениях. Первое место - здравоохранение. Третье - строительство и так далее. Поэтому хотелось услышать людей. очень многие вносят предложения - я обязательно модернизирую закон, многие вещи возьму из предложений людей. Но я усвоил и убежден - что бы ты ни делал, какие бы реформы не проводил, какие бы ни был задумки и мысли, если высокий уровень коррупции - это труба, это выброшенные средства, испорченное общество. Как результат - смотрите в Украине. Беда, коррупция, как ржавчина, разъедает любую ткань общества - будь то экономика, социальная жизнь. Народ на несправедливость очень резко реагирует, поэтому это и психологическая вещь. Я это очень хорошо усвоил. Вы знаете, я не святой, но никто из сидящих у меня за спиной не приведет ни одного факта в упрек, что я говорю и делаю в борьбе с коррупцией одно, а для себя что-то делаю другое. Никто в стране и за рубежом не скажет, что я у кого-то что-то взял! Для меня и моих детей это чуждо. Я специально об этом говорю. Почему? Могут быть прекрасные законы, можно говорить сколько угодно о коррупции, ведь законов хватает и в Украине антикоррупционных, у вас их хватает, у нас - но коррупция может процветать, если главное лицо будет коррумпировано. Вот ты вместе со своими детьми, приближенными, любовницами и женами должен быть абсолютно чистым. Вот это главное. Рыба гниет с головы. Голова должна быть всегда чистой.

Есть ли решения, о которых жалеет Александр Лукашенко?

Александр Лукашенко:

Не было таких провалов, Слава Богу! Поскольку мы избрали тактику идти от жизни, решая те вопросы, которые надо решать, мы не допустили глобальных ошибок. Мы действовали, исходя из обстановки и ситуации.

Есть момент, может и не стоило говорить. Я сожалею об этом. Когда я вывел ядерное оружие из Беларуси. Мы ведь сделали это абсолютно бесплатно. Я должен был следовать договоренностям, принятым до меня. Это обязательно. Но в той неразберихе никто бы на меня чрезмерно не надавил. Если бы не Ельцин, может быть, я так бы и поступил. Но комарилья вокруг него давила, мол, не сделаешь это - ни газа, ни нефти. Кучма мне однажды, мол, что ты, Саша, цепляешься к этому оружию - мы его обслуживать не сможем. Сейчас я понимаю - все бы мы обслужили, все было бы нормально. Нами бы никто не понукал, как сейчас.

Были и другие моменты, наверное, о которых бы пожалел, особенно, с людьми где-то, может быть, слишком жестко поступал, в отношении кадров, наверное.

Прозвучал вопрос и о том, какую идеологию исповедуют белорусский президент?

Александр Лукашенко:

Какая разница, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. Известный китайский политик об этом говорил так. Я не страдаю никакими измами. Но свой партийный билет в свое время я не сжег. У детей я поинтересовался, где мой партийный билет? Дома, в шкафу. Я никогда не скрывал, что был в Компартии. Более того, я поддерживаю нашу Компартию. Правда, у нас, к сожалению, раскололась надвое, что в последнее время коммунистов характеризует. Вы видите, памятник Ленину стоит на самой центральной площади, как и стоял. Был период, люди посмотрят и вспомнят, что был этот период. Но вождизма тогда было очень много. Моего портрета, кроме чиновничьего кабинета, нигде не видели. Моих цитат не видели и не увидите. Такая у нас диктатура, специфика соответствующая. Я этого не приемлю, никакого вождизма.

У нас есть кадры по идеологии, их задача - не допустить охаивания того, что нами сделано и что поддерживается большинством народа. Это комиссары, идеологические борцы.

Я поручал, старался сам изобрести вот эту государственную идеологию. Но чтобы мне легло на душу, так и не легло. А нужна такая зажигающая вещь, которая была воспринята всем обществом и к которой бы стремились.

Женщины во власти - еще одна тема, которая заинтересовала журналистов из России.

Александр Лукашенко:

Пусть мужики на меня не обидятся. Я больше во власти доверяю женщинам. Они более аккуратны, осторожны, менее авантюрны, они никогда, по большому счету, в коррупцию не ввяжутся. Есть разные женщины, но в подавляющем своем большинстве я доверяю женщинам больше.