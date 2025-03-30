Для Союзного государства Турция – друг или конкурент и кто пытается сместить Эрдогана? Мнения

Протесты в Турции как часть большой внутриполитической игры обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Для Союзного государства России и Беларуси Турция сегодня больше друг или конкурент?
Протесты в Турции как часть большой внутриполитической игры обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Для Союзного государства России и Беларуси Турция сегодня больше друг или конкурент?
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов российского университета дружбы народов, политолог:
Мы понимаем, что у господина Эрдогана есть нож, который с удовольствием может вонзиться в спину, но тем не менее Турция оставалась партнером, лавируя в условиях специальной военной операции, от России полностью не отворачивалась, не вводила санкции, поэтому с осторожностью смотрят, наверное, и в России, и в Москве, и в Минске на эти процессы, сохраняя итоговое положение о том, что те, кто могут прийти потенциально в результате этого переворота или революции, как сегодня скандируют протестующие на улицах турецких городов, это может оказаться хуже, чем даже нынешний лидер Турции.
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Я думаю, что любой лидер Турции, который защищает прежде всего национальные турецкие интересы, а Эрдоган именно таким лидером и является, будет лучше, чем какой бы то ни было либеральный или ультралиберальный ставленник глобальной олигархии. Поэтому в этой ситуации у нас непросто складываются двусторонние отношения, тем не менее нынешняя власть в значительно большей степени отвечает нашим общим интересам. Я бы назвал это даже евразийским интересом в целом.
Надежда Сасс:
Протесты в Турции – часть большой игры внутриполитической. Либо же мы можем сказать, что есть и заинтересованные внешние игроки, кто пытается сместить Эрдогана с должности? Как вы в целом оцениваете действия турецкого лидера?
Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, кандидат исторических наук, доцент:
Я в целом соглашусь с коллегой, что действительно Турция для нас на евразийском пространстве – это важный стратегический партнер, с которым нам придется работать в силу географических, исторических, экономических факторов. И нам, конечно, наиболее важно, чтобы Турция развивалась в своих национальных интересах, которые гармонируют во многом с интересами и Союзного государства, и ЕАЭС в целом. Даже на уровне большой Евразии Турция – желанный член всех наших международных организаций. Но есть силы, которые стараются использовать османский фактор для раскола в Евразии, для, скажем так, переориентации в том числе тюркских стран Евразийского союза на иные центры силы. И то, что сейчас происходит в Стамбуле, то, что происходит в Турции, – это действительно попытка внешнего вмешательства в естественный процесс внутреннего развития Турции. И мы ощущаем в этом напряжение, в том числе интересам стран Евразийского союза.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики:
Нет, я категорически не согласен. Если искать в любых протестах внешнюю руку, то так можно с ума сойти. И протесты в Турции, и протесты в Сербии, которые проходят в последнее время, носят в первую очередь глубоко национальный характер. Люди вышли, потому что арестовали их лидера. Собственно, были праймериз, если вдруг кто не знает, на прошедших выходных. Праймериз, на которых выбирали кандидатов в президенты Турции, в этих праймеризах распределили 20 миллионов человек на минуточку. Для 80-миллионной Турции можете посчитать, какой процент населения. Арестованный кандидат... Имамоглу является лидером, главным оппонентом, который выступает против Эрдогана. Он выступает лидером светской Турции. И все последние выборы мы видели, что Эрдоган проигрывает столицу. Эрдоган остается президентом селян, президентом деревни. На последних выборах он выиграл еле-еле, буквально несколько процентов он выиграл.