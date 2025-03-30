Для Союзного государства Турция – друг или конкурент и кто пытается сместить Эрдогана? Мнения

Протесты в Турции как часть большой внутриполитической игры обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, ведущая:

Для Союзного государства России и Беларуси Турция сегодня больше друг или конкурент?

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов российского университета дружбы народов, политолог:

Мы понимаем, что у господина Эрдогана есть нож, который с удовольствием может вонзиться в спину, но тем не менее Турция оставалась партнером, лавируя в условиях специальной военной операции, от России полностью не отворачивалась, не вводила санкции, поэтому с осторожностью смотрят, наверное, и в России, и в Москве, и в Минске на эти процессы, сохраняя итоговое положение о том, что те, кто могут прийти потенциально в результате этого переворота или революции, как сегодня скандируют протестующие на улицах турецких городов, это может оказаться хуже, чем даже нынешний лидер Турции.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Я думаю, что любой лидер Турции, который защищает прежде всего национальные турецкие интересы, а Эрдоган именно таким лидером и является, будет лучше, чем какой бы то ни было либеральный или ультралиберальный ставленник глобальной олигархии. Поэтому в этой ситуации у нас непросто складываются двусторонние отношения, тем не менее нынешняя власть в значительно большей степени отвечает нашим общим интересам. Я бы назвал это даже евразийским интересом в целом. Надежда Сасс:

Протесты в Турции – часть большой игры внутриполитической. Либо же мы можем сказать, что есть и заинтересованные внешние игроки, кто пытается сместить Эрдогана с должности? Как вы в целом оцениваете действия турецкого лидера?

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, кандидат исторических наук, доцент:

Я в целом соглашусь с коллегой, что действительно Турция для нас на евразийском пространстве – это важный стратегический партнер, с которым нам придется работать в силу географических, исторических, экономических факторов. И нам, конечно, наиболее важно, чтобы Турция развивалась в своих национальных интересах, которые гармонируют во многом с интересами и Союзного государства, и ЕАЭС в целом. Даже на уровне большой Евразии Турция – желанный член всех наших международных организаций. Но есть силы, которые стараются использовать османский фактор для раскола в Евразии, для, скажем так, переориентации в том числе тюркских стран Евразийского союза на иные центры силы. И то, что сейчас происходит в Стамбуле, то, что происходит в Турции, – это действительно попытка внешнего вмешательства в естественный процесс внутреннего развития Турции. И мы ощущаем в этом напряжение, в том числе интересам стран Евразийского союза.