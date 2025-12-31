Дикость, глупость, безумие! Лукашенко о попытке атаки на резиденцию Путина

Тема мира прозвучала 31 декабря и в общении журналистов с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре глава государства прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

В ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать объект с использованием 91 ударного БПЛА. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО.