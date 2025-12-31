Дикость, глупость, безумие! Лукашенко о попытке атаки на резиденцию Путина

Тема мира прозвучала 31 декабря и в общении журналистов с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре глава государства прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
В ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать объект с использованием 91 ударного БПЛА. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не стану тебе рассказывать, кто за этим стоит. Понятно кто. Причастен к этому Владимир Александрович или нет? Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина уже малоуправляемая. Если он не стоит за этим. Ну, а в-третьих, зачем это надо? Вот я над чем раздумываю, на чем сосредоточен сегодня. А то, что это дикость, глупость, это безумие. Этого не нужно было делать абсолютно, потому что это не нужно. Это ни к чему не приведет. Это факт. Вот так я расцениваю это.
Это терроризм – Лукашенко высказался по поводу атаки на резиденцию Путина.