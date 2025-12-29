Переговоры Путина и Трампа и визит Зеленского в США! Когда будет поставлена точка в украинском вопросе?

Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встреча американского лидера с Владимиром Зеленским – вот самые обсуждаемые в последние сутки темы в мировом экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деталей американского офлайн-диалога с Киевом и онлайн-переговоров с Москвой не так много, поэтому попробуем расставить главные акценты, основываясь на некоторых инсайдах. Итак, для начала телефонный разговор американского и российского лидеров. По словам помощника Президента России, разговор был доброжелательный, отражал взаимную заинтересованность в мирном решении конфликта и нацеленность на договоренности, достигнутые в Анкоридже. Также Юрий Ушаков подчеркивает, что президенты России и США едины во взгляде на предлагаемый Киевом референдум – вариант временного прекращения огня под этим предлогом приведет лишь к затягиванию конфликта. Также представитель Кремля отметил, что, по словам Трампа, американский лидер вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Сразу после беседы с Путиным Президент США встретился с Зеленским. По итогам общения Трамп сообщил о большом прогрессе в урегулировании конфликта и допустил достижение договоренности уже через несколько недель. При этом американский лидер добавил, что на повестке остаются один-два сложных нерешенных вопроса. Что касается гарантий безопасности для Украины, то, по словам Трампа, этот вопрос решен на 95 %. Ну а что же о диалоге думают сами украинцы? Около 80 % считают, что реально разрешить конфликт можно только путем переговоров. Такие данные приводит руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» и детализирует: 60 % респондентов поддерживают диалог с участием международных партнеров, 20 % опрошенных выступают за диалог с Москвой без посредников. Ну а вот что о переговорном процессе при активном американском посредничестве говорят в экспертном сообществе.

Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:

То, что Зеленский летает в разные города, общается с разными деятелями, и даже до Америки добирается, его даже там принимают, не значит, что процесс который, направлен на установление долгосрочного мира, интенсивно идет. Он вовсе не идет! Зеленский говорит опять: обсудили 20 пунктов. Правда, сказал, что какие-то пункты засекречены. От кого? От общественности? Или, может быть, от России они засекретили? А как они собираются переговоры вести? Они обсуждали тот тухлый вариант, как сказал замминистра иностранных дел России, если его можно назвать мирным планом. Его нельзя назвать мирным планом! Это хамский выпад в адрес России. Они делают вид, что очень заняты, работают много, они летают по разным странам. Бессмысленные телодвижения, потратили много керосина на перелеты, в итоге по сравнению с тем, что было неделю-две назад, три месяца назад, ничего не изменилось. В разрешении украинского вопроса Беларусь всегда последовательно и аргументированно выступала за переговорный процесс. Здесь можно вспомнить и 10-летнюю предысторию вопроса, когда Минск предоставил площадку для переговоров в «нормандском формате», который, как позже выяснилось, просто дискредитировали европейцы. Затем было несколько раундов диалога на белорусской территории в начале СВО. Идею переговоров Минск продвигает и поддерживает и на нынешнем этапе. Вспоминая этот факт на недавней встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке, белорусский лидер заявил, что Минск готов принять переговоры по мирному урегулированию при желании российской стороны. О максимально конструктивной позиции и хороших советах от нашего Президента говорит спецпосланник США Джон Коул по итогам декабрьских переговоров в Минске. Также Джон Коул подчеркивает высокий уровень отношений Александра Лукашенко и Владимира Путина, что позволяет в том числе обсуждать и украинский вопрос. О своей позиции и необходимости в максимально короткие сроки поставить точку в этом конфликте наш Президент говорит в недавнем интервью американскому телеканалу Newsmax.